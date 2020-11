FAZ: De ce nordul Germaniei merge pe un drum diferit

Stiri pe aceeasi tema

- Germania vrea ca statele alpine sa tina inchise statiunile de schi pentru a contribui la combaterea pandemiei de coronavirus, dar va fi greu de gasit un acord in acest sens cu vecina sa Austria, a afirmat, joi, cancelarul german Angela Merkel, relateaza Reuters si dpa, citate de Agerpres."Sezonul de…

- Potrivit acordului, de indata ce o companie are mai mult de trei membri in consiliul de administratie, cel putin unul trebuie sa fie femeie. Impactul masurii va fi probabil unul minor, avand in vedere ca si in cazul consiliilor de administratie cu un numar mare de membri obligativitatea va fi aceeasi.…

- Danemarca impune carantina in nordul tarii, pe fondul temerilor privind mutatia coronavirusului depistata la nurci. Autoritatile din sanatate au anuntat ca din iunie pana in prezent au depistat versiuni ale coronavirusului are au legatura cu nurcile la peste 200 de persoane. Nu toate sunt considerate…

- Și semneaza o petiție impotriva Guvernului pentru politicile impuse in criza de sanatate Miercuri, guvernele federale și de stat ale Germaniei s-au intalnit pentru a discuta despre noi masuri in lupta impotriva coronavirusului, a raportat Business Insider. . Intr-un document care a fost prezentat oficial…

- Numarul de noi infectari cu COVID-19 in Germania va ajunge probabil la 20.000 zilnic la sfarsitul acestei saptamani, a declarat marti ministrul german al Economiei Peter Altmaier, relateaza Reuters. „Avem de-a face cu o crestere exponentiala”, a declarat Altmaier, la Berlin, in cadrul unei video-conferinte…

- Șeful agenției de informații militare a Germaniei a fost demis pe fondul eforturilor guvernului condus de Angela Merkel de a combate influența extremei drepte în armata germana, relateaza Euractiv și BBC.Christoff Gramm începuse reforme pentru a contracara legaturile dintre extrema…

- Cel putin 31 de persoane au fost ranite intr-un accident din nordul Germaniei dupa ce un autocar a iesit de pe autostrada si a intrat intr-un sant, a anuntat sambata politia din Rostock, scrie Agerpres.