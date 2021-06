Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 26 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.076.533 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.035.902 pacienți au fost declarați vindecați. Epidemia pe județe In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- In ziua de 26.05.2021, la ora 00:30:37 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.5, la adancimea de 140km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 73km E de Brasov, 81km NE de Ploiesti, 113km S de Bacau, 117km V de Braila, 118km…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii prezinta, vineri, lista centrelor de vaccinare din tara care au depasit media zilnica de 96 de persoane imunizate/flux. Pe primul loc este centrul de la Sala Polivalenta Craiova, cu 240 de persoane imunizate. Un singur centru de vaccinare din Bucuresti, respectiv…

- Protest spontan al transportatorilor de marfuri, in aceasta dimineata pe DN 1 A Ploiesti – Cheia – Sacele. Soferii de camioane au inceput un protest dupa ce Compania de Drumuri a impus o restrictie de tonaj la Podul Azuga pe DN 1 Valea Prahovei. Traficul greu a fost interzis total si deviat pe DN 1…

- In condiții de aglomerație se circula și pe Autostrada A2 București – Constanța, in zona lucrarilor la partea carosabila, unde, intre kilometrii 155 și 161 (Podul Cernavoda), pana la finalul lunii mai, traficul se desfașoara pe cate o banda pentru fiecare direcție.Dupa ora 12:00, valorile de trafic…

- Pana astazi, 6 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 983.217 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 880.429 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 5.231…

- In Sala „Lucian Grigorescu” din Bucuresti a avut loc, saptamana trecuta, returul Seriei D din Campionatul National de Handbal pentru juniori II, in cadrul careia s-au aflat patru echipe din Prahova. La turneul din Capitala s-au disputat patru etape, iar doua dintre echipele prahovene au reusit sa se…

- Pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 907.007 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 814.182 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 6.149…