Stiri pe aceeasi tema

- Accident feroviar in aceasta dimineața, in jurul orei 9:35, in aceasta dimineața, in zona Aradul Nou, unde mașina condusa de un barbat in varsta de 33 de ani din Timiș a fost lovita de un tren. „La data de 9 noiembrie, in jurul orei 9:35, polițiștii Serviciului Județean de Politie Transporturi Arad…

- O mama cu doi copii au ajuns la spital dupa ce au fost loviți de o mașina in Adjud. Accidentul s-a produs in aceasta dimineața, iar purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea spune ca victimele se aflau pe trecerea de pietoni. ,,Astazi, la ora 10:40, Dispeceratul SAJ Vrancea…

- ARAD. Marți, in jurul orei 16:00, Serviciul de Ambulanța Județean (SAJ) Arad a fost solicitat sa intervina pentru a acorda ingrijiri medicale unei persoane accidentate de o mașina, pe Aleea Saturn din cartierul Aurel Vlaicu.

- Un accident grav s-a produs, miercuri la orele amiezii, pe drumul județean 710A, pe raza localitații Ghirdoveni, dupa ce un autoturism condus de un barbat a intrat in coliziune cu o mașina condusa de o tanara, de 34 de ani. In urma impactului, femeia a fost ranita, iar la scurt timp dupa ce a primit…

- Doi polițiști au ajuns la spital, dupa ce mașina lor a fost lovita in plin intr-o intersecție din Iași. Agenții se aflau in misiune, cu semnalele acutstice și luminoase ale autospecialei in funcțiune. Momentul impactului a fost surprins de o camera de supraveghere din zona. Din cauza ranilor suferite,…

- Accident groaznic petrecut, duminica la orele amiezii, pe o șosea din Dambovița! Un barbat de 71 de ani, din Perșinari, s-a infipt cu mașina intr-un stalp. In urma impactului, o femeie pasagera in autoturism, in varsta de 55 de ani, a fost ranita. Aceasta a fost transportata la spital pentru ingrijiri…

- Un sofer beat a ajuns la spital dupa ce a fost accidentat de propria masina. Neobisnuitul accident a avut loc luni noapte pe un drum din Caras-Severin, scrie Pressalert.ro. Un tanar, de 23 de ani, din Reșița, a fost surprins și accidentat de propria masina, pe DJ 582B. Polițiști au stabilit ca tanarul,…

- Un tanar sofer, in varsta de 19 ani, aflat baut la volan, a provocat un accident, duminica, pe o strada din municipiul Timisoara, un minor in varsta de 8 ani fiind ranit si transportat la spital in urma evenimentului.