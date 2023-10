Stiri pe aceeasi tema

- Polițistii din cadrul Serviciului Investigații Criminale fac cercetari pentru depistarea unei fete in varsta de 12 ani, data disparuta in comuna aradeana Vladimirescu. „La data de 5 octombrie, in jurul orei 22:30, minora Covaciu Maria-Cristina, in varsta de 12 ani, a plecat de la o casa de tip familial…

- Update: La data de 5 octombrie a.c., la sediul Poliției orașului Mizil s-a prezentat minora impreuna cu tatal acesteia. Aceasta nu a fost victima vreunei infracțiuni. La data de 4 octombrie a.c., in jurul orei 10.00, polițiștii din cadrul Poliției orasului Mizil au fost sesizați de catre un barbat,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei fete in varsta de 16 ani, disparuta de pe raza comunei Crișcior, judetul Hunedoara. „La data de 3 octombrie 2023, in jurul orei 12:00, un barbat din comuna Crișcior a sesizat polițiștii Secției de Poliție…

- O adolescenta in varsta de 17 ani este cautata de polițiști, dupa ce mama fetei a sunat disperata la 112, in miez de noapte. „La data de 20 septembrie 2023, in jurul orei 05:50, polițiștii Secției de Poliție Rurala Șoimuș au fost sesizați de o femeie in varsta de 36 de ani, din comuna Șoimuș, […] Articolul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale o cauta pe Petronela Oancea, in varsta de 13 ani. Eleva nu a mai revenit ieri acasa dupa ce a incheiat cursurile la scoala. „In data de 18 septembrie a.c., in jurul orei 07:00, OANCEA PETRONELA-ANDREEA a plecat la școala, pe strada Școlii, din municipiul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 13 ani, disparuta din Timișoara. In data de 18 septembrie,... The post Minora din Timișoara, data disparuta. Nu s-a mai intors acasa de la școala appeared first on Special Arad · ultimele…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei persoane, in varsta de 42 ani, disparuta din Timișoara, județul Timiș. Femeie a fost vazuta ultima oara la Clinicile Noi. „In data de 25 iulie, in jurul orei 11:20, Zarea Sorina-Mariana ar fi plecat voluntar…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei persoane, in varsta de 85 ani, disparuta din Timișoara, județul Timiș. „In data de 24 iulie, in jurul orei 02:00, Șchiopu Aurora ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau, de pe strada I. Ghica, din Timisoara…