- Operațiune de succes a DIICOT Caraș Severin și a polițiștilor de la ”Crima Organizata” – ieri, au reușit capturarea unui transport de droguri de mare risc care tocmai intrase in Romania. Anchetatorii au monitorizat activitatea a doi galațeni despre care aveau informații ca se ocupa cu vanzarea de…

- Politistii de la Crima Organizata impreuna cu trupele speciale ale Jandarmeriei au descins in aceasta dimineata in 11 locatii din judetele Timis, Caras-Severin si Bihor, intr-un dosar in care se fac cercetari pentru savarsirea infractiunilor de grup infractional organizat si contrabanda. Ancheta DIICOT…

- Decizie-șoc a magistraților Curții de Apel Timișoara in ceea ce privește mandatul de arestare preventiva care i-a trimis dupa gratii pe Omer Radovancovici și pe amanta sa. Va reamintim ca fostul primar al comunei carașene Pojejena, Omer Radovancovici, supranumit și „Prințul Clisurii” este inculpat intr-un…

- Caz halucinant in Caraș-Severin. O fetița de 11 ani, dar și alte minore, au fost abuzate și traficate de o rețea de infractori din județ. Șeful grupului infracțional ar fi un fost primar, supranumit "Prințul Clisurii". DIICOT a reținut deja mai multe persoane.