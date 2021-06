Fata de 13 ani salvată în ultima clipă, după ce s-a spânzurat la ferma părinților, a murit la spital Copila de 13 ani din Vaslui, care a incercat sa-și ia viața luni dimineața și pe care tatal ei a gasit-o și a salvat-o in ultimul moment, s-a stins, dupa cinci zile, la spital. Parinții au fost de acord sa-i doneze organele, așa ca fata va salva alte vieți. Fata de 13 ani a ajuns in stare grava, luni – dupa ce s-a spanzurat de o scara la ferma familiei, aflata in apropiere de municipiul Vaslui -, la Spitalul Județean de Urgența din Vaslui, de unde a fost preluata de elicopterul SMURD și transportata la Iași, la Spitalul de Copii. In ciuda eforturilor medicilor, fata nu a mai ieșit din Secția de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

