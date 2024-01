Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de 11 ani din Valcea a fost rapita de acasa, de patru barbați și o femeie. Semnalmente: ochi albaștri, par șaten, lung. La momentul dispariției, aceasta era imbracata cu blugi albaștri, cu o geaca neagra și cizme negre. ”La data de 25 ianuarie a.c., in jurul orei 14.50, dispeceratul Inspectoratului…

- Este alerta in Hunedoara! Un copil de 7 ani este dat disparut de poliție. Mama lui i-a alertat pe oamenii legii, dupa ce fiul ei nu i-a mai raspuns la telefon. Baiețelul s-ar afla la tatal lui, iar femeia nu a mai reușit sa vorbeasca cu el. Poliția Romana a facut publice semnalmentele baiatului.

- In perioada 18 19 decembrie 2023, Politia Romana a adus in tara 7 barbati, ce aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea. In perioada 18 19 decembrie 2023, Politia Romana a adus in tara 7 barbati, ce aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea,…

- In SUA exista un sistem de alerta pentru copiii disparuti, care se numeste AMBER ALERT si care trimite mesaj de alerta prin sms. Acest sistem a luat fiinta in SUA dupa ce o fetita pe nume Amber Hagenman a fost rapita de pe bicicleta ei si a fost ucisa cu brutalitate. Cu acest sistem de alerta autoritatile…