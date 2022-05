Stiri pe aceeasi tema

- Zarug și Jazzy Jo s-au transformat in a doua ediție a sezonului 17 Te cunosc de Undeva! In Nicolae Guța și Sorina . Cum au cantat cei doi piesa Tuche, tuche și cat de mult au intrat in pielea celor doi artiști.

- Surpriza serii! Jazzy Jo fost concurenta X Factor și Zarug, fost concurent Asia Express, au ridicat sala in picioare cu interpretarea melodiei Barcelona, de Montserrat Caballe și Freddie Mercury. Cei doi au reușit sa contureze un moment demn de marile scene.

- Chiar inainte de filmarile pentru prima gala „Te cunosc de undeva!”, difuzata sambata, de la 20:00, la Antena 1, Emi, partenerul lui Cuza din show, a ramas fara voce. Cu doar trei zile inainte de inregistrarea primei gale a celui de-al 17-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, Cuza s-a prezentat la antrenamentele…

- Pepe este acum noul prezentator de la „Te cunosc de undeva!”, dupa ce Cosmin Seleși a plecat la PRO TV. Artistul a anunțat ca s-au produs o serie de schimbari in show-ul de la Antena 1. In cele 17 sezoane de „Te cunosc de undeva!”, Pepe a fost concurent de cinci ori, unde de doua ori a ieșit pe primul…

- La aniversarea a 10 ani de la lansarea in Romania a formatului Tu cara me suena, la Antena 1, transforming show-ul Te cunosc de undeva! revine cu cel de-al 17-lea sezon, ce va avea premiera sambata, 30 aprilie, de la 20:00, la Antena 1. Show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Pepe și jurizat de Ozana Barabancea,…

- Jazzy Jo, pe numele sau real, Ioana Sihota este noua concurenta din cadrul emisiunii "Te cunosc de undeva" și va participa alaturi de Zarug in sezonul 17 al competiției. Mulți o cunosc din sezonul trecut al concursului X Factor, insa artista traiește in lumea muzicii inca de la varsta de cinci ani.

- Actrița Ilona Brezoianu și Florin Ristei formeaza o echipa la „Te cunosc de undeva”, in noul sezon care va incepe in curand la Antena 1. Cei doi sunt și foarte buni prieteni, așa ca vor face o echipa pe cinste. Ilona a postat un mesaj pe contul de Instagram, in care recunoaște ca lucrurile nu sunt așa…

- Cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva! este un sezon al duetelor, iar Jazzy Jo și Zarug formeaza unul dintre ele. In timp ce Zarug a devenit mai cunoscut odata cu participarea lui la Asiia Express, Jazzy Jo este foarte cunoscuta in lumea muzicala, participarea ei de anul trecut la X Factor fiind…