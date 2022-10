Stiri pe aceeasi tema

- In etapa a 12 a a Superligii, Farul Constanta, liderul clasamentului, cu 24 de puncte, intalneste pe teren propriu UTA, echipa clasata pe locul opt, cu 15 puncte.Partida este gazduita de arena principala a Academiei Hagi, de la Ovidiu, duminica, 2 octombrie, de la ora 18.30.Pentru aceasta partida, Farul…

- Echipa FCV Farul Constanta a revenit pe primul loc in clasamentul Superligii fotbal, dupa ce a invins-o, cu scorul de 3-0 (1-0), pe FC Arges, intr-o partida disputata pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, contand pentru etapa a 10-a. Golurile Farului au fost marcate de Constantin Grameni…

- Miercuri, 31 august, de la ora 22.00, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, FCV Farul primeste replica FCSB-ului, intr-o partida contand pentru etapa a opta a Ligii I la fotbal. Duelul, unul de traditie in fotbalul romanesc, le prinde pe ambele echipe in momente foarte bune. „Marinarii”…

- FCV Farul a obtinut cea de-a treia victorie din acest sezon al Superligii la fotbal: 2-1 (0-1) cu FC Voluntari, intr-o partida disputata pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, contand pentru etapa a sasea. Oaspetii au deschis scorul in minutul 24, prin Matricardi, dupa o lovitura de…

- Aflata pe locul trei in clasament, cu noua puncte, echipa de pe litoral e neinvinsa in cele cinci meciuri jucate pana acum, in care a inregistrat doua victorii si trei egaluri, golaveraj 5 2. In etapa a sasea a Superligii, Farul Constanta joaca pe teren propriu cu FC Voluntari. Partida va fi gazduita…

- Disputata pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, partida dintre FCV Farul si FC Hermannstadt, contand pentru etapa a cincea a Superligii la fotbal, s-a incheiat la egalitate, scor 0-0. Desi tabela a ramas imaculata, nu au lipsit ocaziile la ambele porti. Introdus dupa pauza pentru a…

- Unul dintre golurile "marinarilorldquo;, marcat cu o executie foarte frumoasa. Farul Constanta a sustinut astazi primul meci din sezonul 2022 2023 al Superligii, intalnind pe teren propriu FCU Craiova 1948.Partida s a incheiat cu succesul gazdelor, scor 2 1 2 0 , "marinariildquo; avand astfel parte…

- FCV Farul Constanta debuteaza in sezonul 2022-2023 al Superligii de fotbal cu un meci programat duminica, 17 iulie, de la ora 18.30, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, in compania celor de la FC U Craiova. „Suntem in fata unui nou sezon, un drum lung, unde vor fi lucruri bune si…