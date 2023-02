Stiri pe aceeasi tema

- Formatiile FCU Craiova si UTA Arad se intalnesc duminica, de la ora 15.30, in Banie, intr-o partida contand pentru etapa a 22-a din Superliga. Este una dintre disputele-cheie in privinta „evadarii“ din zona periculoasa a retrogradarii. Descopera oferta de pariuri Superbet pentru partida cu UTA Arad!…

- Jerry’s Pizza este o afacere fondata in Romania in urma cu 25 de ani de catre americanul Jerry Dauteuil, devenita celebra in intreaga lume, in ultimele zile, datorita fraților Tate, prezentați de mass-media drept niște milionari excentrici, carora le plac femeile frumoase și mașinile de lux. Pe data…

- O mașina s-a rasturnat pe A1! Un accident rutier grav s-a produs pe autostrada A1 București – Pitești. Un autoturism s-a rasturnat pe A1, zona km 86, sensul București – Pitești. Intervin la fața locului pompierii cu o autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD, alaturi de un echipaj al SAJ. Posibil…

- FCU Craiova a avut o saptamana excelenta, a invis-o pe rivala din oraș, Universitatea, și s-a calificat in sferturile Cupei Romaniei. Pentru echipa antrenata de Nicolo Napoli vine o noua partida dificila, pe care trebuie sa o caștige, pentru a ierna mai liniștita. Astfel, Bauza și colegii sai o intalnesc…

- Universitatea Craiova nu a avut prea mult timp la dispozitie ca sa-si „linga ranile“ dupa meciul cu FCU si se pregateste sa sustina meciul din etapa a 3-a din Grupa D a Cupei Romaniei. Alb-albastrii o intalnesc miercuri, de la ora 17.00, pe stadionul „Nicolae Dobrin“, pe FC Arges. Disputa din Trivale…

- Universitatea Craiova o va intalni marti, de la ora 19.00, pe stadionul „Ilie Oana“ din Ploiesti, pe Chindia Targoviste, intr-o partida restanta din etapa 6 a Superligii.Disputa va fi arbitrata de Ionut Coza (Cernica), ajutat de asistentii George Florin Neacsu (Campulung Muscel) si Bogdan Gheorghe (Bucuresti).…

- Asta seara galeria Universitații Craiova s-a indreptat cu aplomb spre stadionul de la Podul Grant din București. Motivul? Mare meci, mare cu Rapidul. Iata mai jos cum se duce galeria Universitații Craiova spre stadion la meciul cu Rapidul ! Universitatea Craiova intalnește sambata, de la ora 20.30,…

- Ramas fara antrenor dupa demisia lui Marius Croitoru, finantatorul formatiei FCU Craiova, Adrian Mititelu, a cautat cu ardoare un tehnician „cu nume“. Tratativele au esuat de fiecare data, indiferent de numele celui ofertat. Asta l-a determinat pe patronul gruparii din Banie sa-si indrepte privirea…