- Gica Hagi a facut scandal dupa Farul-FCSB 0-1. Antrenorul campioanei a fost nemulțumit de prestația elevilor sai, dar și de decizia lui Sebastian Colțescu, care i-a acordat un penalty vicecampioanei. Partida dintre Farul Constanța și FCSB s-a incheiat cu scorul de 0-1 și a reprezentat derby-ul etapei…

- Sebastian Colțescu a dictat un penalty contestat de gazde in minutul 56 al derby-ului Farul - FCSB, pentru un presupus fault comis de Tudor Baluța asupra lui Adrian Șut. FCSB a avut minute bune in repriza secunda a duelului de la Ovidiu. O acțiune prelungita in careul advers a adus și cea mai controversata…

- Dupa 3 0 cu Flora Tallinn in prima mansa, Farul Constanta e la un pas de calificarea in play off ul Conference League 2023 2024. Transferat in aceasta vara de Farul Constanta, fundasul central portughez Diogo Queiros a marcat in partida cu Flora Tallinn primul sau gol in tricoul "marinarilorldquo;.…

- Farul Constanța a tranșat pe final duelul cu Urartu, 3-2, și s-a calificat in turul 3 preliminar din Conference League, unde vor da peste Flora Talinn. Revenit in țara in aceasta dimineața, mijlocașul dobrogenilor, Dragoș Nedelcu nu s-a ferit sa-și laude adversarii și faca o autocritica a echipei. VIDEO.…

- Farul Constanta joaca joi seara cu FC Urartu in turul 2 preliminar al Conference League, partida care va avea loc la Ovidiu, joi, 27 iulie, de la ora 20:30. Campioana Armeniei, FC Urartu, ajuns in turul doi preliminar al Conference League, dupa ce fost invinsa de catre Zrinjki, campioana din Bosnia…

- Farul Constanta va intalni campioana Armeniei, FC Urartu, in turul al doilea preliminar al Europa Conference League la fotbal, dupa ce ambele formatii au fost eliminate, marti seara, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, anunța Agerpres.Farul a fost invinsa de Sheriff Tiraspol, cu 3-0,…

- FC Farul Constanta a inceput cu dreptul parcursul in Liga Campionilor. Formatia manageriata de Gheorghe Hagi a primit la Ovidiu vizita moldovenilor de la Sheriff Tiraspol in primul tur al preliminariilor UEFA Champions League. Meciul a fost unul echilibrat, iar in prima repriza, Farul a avut doua sanse…

- Farul Constanța va incepe un nou sezon, pentru care se pregatește din greu. Echipa antrenata de Gheorghe Hagi se afla in Polonia, unde se antreneaza. Fotbaliștii se afla deja la cel de al doilea stagiu de pregatire. Recent, sportivii s-au antrenat in Poiana Brașov. Se pare ca aceștia au obiective mari…