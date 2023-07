Farul – FC Urartu 3-2, în Conference League. Constănțenii au marcat golul victoriei în minutul 90+5 (Video) Farul Constanta a invins joi, pe teren propriu, scor 3-2, formatia armeana FC Urartu, in prima mansa a turului doi preliminar din Conference League. Oaspeții au deschis scorul prin Artem Maksimenko in minutul 23, care a profitat de o balbaiala a defensivei gazdelor. Campioana Romaniei a egalat in minutul 27 dupa o gafa a portarului Melihov, care nu a reusit sa retina sutul lui Tudor Baluta. In minutul 38, Ivan Zotko a transformat o lovitura libera, readucand echipa armeana in avantaj. Adrian Mazilu a egalat in minutul 45+4 cu o executie spectaculoasa. Ionut Larie a dat lovitura in minutul 90+5,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stadionul central al Academiei Hagi, de la Ovidiu, gazduieste astazi, 27 iulie 2023, de la ora 20.30, intalnirea dintre campioanele Romaniei si Armeniei, Farul Constanta si FC Urartu.Partida conteaza pentru prima mansa a turului doi preliminar din competitia europeana Conference League.Farul manager…

- Romania are patru reprezentante in turul doi preliminar al UEFA Conference League: Farul Constanța, FCSB, CFR Cluj și Sepsi OSK. FCSB va evolua miercuri, de la 20:30, cu CSKA 1948 Sofia in prima manșa a turului doi preliminar al Conference League. Partida va avea loc pe arena„Vasil Levski”, din capitala…

- Campioana Romaniei, Farul Constanța , a facut-o lata in manșa secunda a dublei cu Sheriff Tiraspol. „Marinarii“ au parasit Liga Campionilor rușinos, fiind invinși cu 3-0 de reprezentanții Moldovei. In tur, la Ovidiu, scorul a fost 1-0. La Tiraspol, Sheriff a avut 1-0 in timpul regulamentar, golul care…

- Farul Constanta a obtinut o victorie importanta, 1-0 (0-0) cu Sheriff Tiraspol, miercuri seara, la Ovidiu, in mansa intai din primul tur preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Campioana Romaniei a castigat la limita, prin golul fundasului beninez David Kiki (56), cel mai bun om de pe teren. Echipa…

- Farul Constanta a invins-o miercuri pe Sheriff Tiraspol, cu 1-0, in primul meci din primul tur preliminar din Liga Campionilor, informeaza News.ro.Farul a inceput tare si Mazilu a scapat cu portarul Koval, in minutul 2, dar goalkeeperul moldovenilor a scos in corner sutul atacantului roman, noteaza…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, si Sheriff Tiraspol, campioana Republicii Moldova, se dueleaza in aceasta seara, de la ora 20.30, pe arena principala a bazei Academiei Hagi, de la Ovidiu, in prima mansa a turului intai preliminar al Ligii Campionilor.Partida se disputa cu casa inchisa, interesul…

- Sepsi Sf. Gheorghe a castigat Supercupei Romaniei, dupa ce a invins-o pe Farul Constanta cu scorul de 1-0, sambata seara, pe Stadionul ”Ilie Oana” din Ploiesti. Proba ocazie notabila de gol a venit in minutul 38, cand Mihai Balasa a trimis peste transversala, la un corner. Unicul gol al partidei a…

- Managerul tehnic și proprietarul clubului de fotbal Farul Constanța, Gheorghe Hagi, a anunțat ca a intrat pentru prima data pe terenul numit ”Instagram”. ”Acum 22 de ani jucam ultimul meu meci oficial. Astazi, am intrat prima data pe terenul numit „Instagram”. Aici este contul meu oficial de Instagram…