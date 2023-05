Farul Constanta, egal in deplasare cu Universitatea Craiova. Marinarii“ au jucat o repriza in inferioritate numerica!

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimul meci pe care l va sustine pe teren propriu din acest sezon al Superligii, in etapa a noua, Farul Constanta, echipa de pe locul intai, va intalni la Ovidiu FCSB, a doua clasata.Partida a fost programata duminica, 21 mai, de la ora 21.00.In etapa a opta, "marinariildquo; intalnesc in deplasare…

- Farul Constanta, echipa care conduce in clasamentul din turneul play off al Superligii, a disputat in aceasta seara meciul din etapa a sasea prima din retur , intalnind in deplasare formatia de pe pozitia a sasea ultima , Sepsi OSK Sfantu Gheorghe.Partida s a incheiat la egalitate, 1 1 Stefanescu 90…

- Universitatea Craiova a reușit o victorie extrem de importanta pe terenul celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe, scor 2-1, dupa o jumatate de ora in inferioritate numerica, in etapa a cincea a play-off-ului SuperLigii.

- Antrenorul formatiei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Cristiano Bergodi, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, referitor la partida cu Universitatea Craiova, ca echipa sa a demonstrat ca poate crea probleme oricarui adversar din play-off-ul Superligii de fotbal, potrivit Agerpres."Nu facem o tragedie…

- Farul Constanța și CS Universitatea Craiova se infrunta astazi, de la ora 20:30, in runda cu numarul 3 a play-off-ului SuperLigii. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 1. „Craiova Maxima, povestea unei iubiri alb-albastre" poate fi CUMPARATA…

- Ionuț Larie (36 de ani), fundașul central al celor de la Farul Constanța, și Denis Alibec (32 de ani), atacantul „marinarilor”, au prefațat meciul pe care dobrogenii il vor disputa impotriva lui Sepsi Sf. Gheorghe, in prima runda din play-off-ul Superligii. Farul Constanța - Sepsi Sf. Gheorghe se joaca…

- Chindia intrerupe seria favorabila, formata din doua victorii și 3 remize, prin infrangerea din meciul cu Rapid București. Giuleștenii au invins cu 2-0, ambele goluri fiind inscrise in partea secunda, de Dugandzic (pen, 65) și un autogol al lui Boldor (69). Capușa a primit al doilea cartonaș galben…

- Sambata, la Ovidiu, FC Farul Constanta a obtinut o noua victorie importanta in Superliga, dupa ce a trecut de FC Petrolul cu scorul de 2-0.In urma acestui rezultat „marinarii” s-au distantat in fruntea clasamentului, acumuland 55 de puncte.La finalul meciului, managerul constantenilor, Gheorghe Hagi,…