Farul Constanta: Ce a spus Denis Alibec, dupa ce a fost eliminat la Craiova. Va lipsi in meciurile cu FCSB si CFR Cluj

Stiri pe aceeasi tema

- Veste proasta pentru Farul Constanța inainte de meciul cu CFR Cluj. „Marinarii” primesc vizita ardelenilor sambata, 22 aprilie, de la ora 20:30 si Gica Hagi nu-l va avea la dispoziție pe cel mai important jucator din acest sezon, Denis Alibec.Atacantul și golgheterul constanțenilor nu s-a antrenat deloc…

- Formația constanțeana va fi nevoita sa evolueze in meciul impotriva CFR-ului de sambata fara Denis Alibec și Vlad Morar. Un singur punct o separa pe campioana CFR Cluj de primul loc, ocupat de Farul lui Hagi.Arena centrala a bazei sportive a Academiei Hagi, de la Ovidiu, va gazdui sambata, 22 aprilie,…

- Cele doua formatii, aflate pe primele doua locuri in clasament, sunt despartite in ierarhie de numai un punct Arena centrala a bazei sportive a Academiei Hagi, de la Ovidiu, gazduieste sambata, 22 aprilie, derby ul etapei a cincea a turneului play off din Superliga, intre primele doua clasate, Farul…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca Farul Constanta este favorita la castigarea titlului deoarece este pe primul loc al clasamentului in momentul de fata. „Intalnim echipa care a dominat acest campionat, a fost mai mereu pe primul loc.…

- Aflata in lupta pentru titlu cu Farul Constanța și FCSB, campioana en-titre a primit o veste proasta dupa partida cu Sepsi Sfantu Gheorghe. Unul dintre cei mai importanți jucatori va lipsi tot restul play-off-ului.

- Sambata, 8 aprilie, echipa de pe litoral, care e prima in clasament, va intalni la Ovidiu Universitatea Craiova. Distanta dintre primele doua clasate in turneul play off al Superligii, Farul Constanta si CFR Cluj, s a mentinut la doua puncte 36 34 si dupa etapa a doua, in care ambele formatii au inregistrat…

- Farul Constanța a primit o lecție de fotbal la Cluj, in meciul cu Universitatea, pierdut cu 2-0.Denis Alibec a spus ca lupta la titlu continua.”Nu avem nicio scuza. Chiar daca terenul a fost de Liga 6, și ei au jucat pe același teren. Nu am reușit sa ne impunem jocul. In repriza a doua, am mai incercat…

- Farul Constanta, echipa aflata pe locul intai in Superliga, a disputat in aceasta seara meciul din etapa a 26 a, intalnind pe teren propriu, la Ovidiu, Petrolul Ploiesti.La capatul unei partide in care a fost clar vioara intai, formatia de pe litoral a castigat cu 2 0 1 0 .Au marcat Louis Munteanu 28…