Stiri pe aceeasi tema

- Gospodinele nici bine nu au scapat de emoțiile pentru masa de Craciun ca se pregatesc acum pentru noi oaspeți de Anul Nou. Multe dintre doamne știu cat de importanta este vedeta care este adorata de toți cei dragi. Friptura de porc trebuie sa iasa perfect și sa fie extrem de aromata și frageda. Din…

- Finalul de an este foarte incarcat pentru artiști, iar Fly Project nu face excepție. Artistul a depașit meleagurile romanești, se bucura de succes internațional, iar hiturile Fly Project rasuna din Europa pana in America Latina și Asia. „Plec in turneu imediat dupa Craciun, in noaptea de Revelion am…

- Mai sunt doar cateva zile pana la Craciun, iar de pe masa tradiționala nu poate lipsi apetisanta salata de boeuf. Dar oare toata lumea știe sa o prepare așa cum scrie la carte? Daca nu știți sa faceți o salata de bouef, nu e nicio problema, pentru ca chef Florin Dumitrescu vine in ajutorul tuturor […]…

- Niciun armistitiu de Craciun sau Anul Nou pe frontul din Ucraina nu este in prezent in discutie intre Moscova si Kiev, a transmis miercuri presedintia rusa, conform AFP. ”Nicio propunere nu a fost formulata, de nimeni, acest subiect nu este pe ordinea zilei”, a declarat presei purtatorul de cuvant al…

- Perioada Sarbatorilor este una una dintre cele mai agitate din an. Cadoul perfect este greu de gasit, insa la fel de greu și de primit. Așadar, nu e de mirare ca obiceiurile consumatorilor la acest capitol s-au modificat. Cum? Raspunsul este oferit de www.glami.ro, platforma de top in descoperirea…

- Cum va fi vremea de Craciun 2022 și de Anul Nou 2023: Vom avea sau nu zapada de Sarbatori? Cum va fi vremea de Craciun 2022, de Revelion și Anul Nou 2023: Vom avea sau nu zapada de Sarbatori? Iarna abia incepe sa-și intre in drepturi, inca timid, iar temperaturile au inceput sa scada simțitor in toata…

- Primarul Ioan Turc a anunțat astazi ca beculețele se vor aprinde in Bistrița pe 30 noiembrie. Tot atunci se deschide și Targul de Craciun, iar cei mici vor avea parte de un spectacol. Angajații DSP Bistrița lucreaza de cateva zile la amplasarea luminițelor in oraș. In cadrul unei conferințe de presa,…