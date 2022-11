Saptamana 39, ziua 270 de razboi Lunea, pe la 9 jumate, il au invitat pe psihologul Radu Leca. Azi a vorbit despre „populari", in sensul acela pe care-l stim din filmele americane. Si m-a cam zgariat pe creier felul simplist in care i-a descris pe „populari", anume exclusiv prin ai prezenta la gramada drept indivizi traumatizati inca din copilarie (lipsa de atentie din partea parintilor etc.), asa ca, acum, maturi fiind, fac tot ce pot ca sa fie bagati in seama, sa devina, adica, „populari", inclusiv lucruri reprobabile, fiind considerati, deci nocivi dpdv social! Pai, nu zic ca nu exista genul…