(Fă)Râme de realitate II Cauza e mai importanta decat omul - aceasta pare sa fie deviza nerostita a activistului din toate timpurile. Altfel spus, mai popular: scopul scuza mijloacele. Saptamana 32, ziua 223 de razboi Un paradox si nu prea: cu gradina plina de mere, nu prea mi-e pofta sa mananc mere. Saptamana 33, ziua 226 de razboi Vorba aia: sanatatea subtire cu cheltuiala se tine! Saptamana 34, ziua 235 de razboi Daca tot e azi Ziua Mondiala a Dictionarului, poftim: Dictionarul roman - german de Const. Saineanu si M. W. Schroff! Plin de cuvinte vechi si de multi ne(mai)auzite, plus cuvinte moarte de-a binelea (iesite… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

