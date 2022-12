Stiri pe aceeasi tema

- In vremurile atat de complicate pe care le traim, nu doar la scara naționala, scepticismul și neincrederea in viitorul culturii și artei in Romania devin tot mai prezente in atitudinea multora dintre concetațenii noștri. In contrast total cu aceasta abordare pesimista, in micul oraș Radauți din ...

- La mulți ani, Romania! De Ziua Naționala a Romanilor sunteți așteptați la evenimentele festive dedicate zilei, organizate in oraș: la parada, depuneri de coroane și ceremonie. Seara va fi și un concert in Piața Operei, iar la Cinema Victoria gasiți o selecție de filme romanești.

- Germania, campioana mondiala din 2014, debuteaza la CM 2022 impotriva Japoniei. Meciul incepe la ora 15:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TVR 1. Gazeta Sporturilor este, exceptand TVR-ul, singura instituție media din Romania care trimite 4 jurnaliști la turneul final din Qatar; Ovidiu Ioanițoaia,…

- „Stejarii” au cedat ieri pe teren propriu, stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti, in testul de gala cu Samoa, fara a marca: scor 0-22. SCM USV Timisoara a avut doar doi reprezentanti in lotul Romaniei, Gabriel Rupanu si Alexandru Bucur, care au inceput jocul din postura de rezerve. 22-0 pentru oaspetii…

- Este doliu in rugby-ul romanesc, dupa ce fostul mare international Mihai Nicolescu a incetat din viata, la varsta de 79 de ani, informeaza Consiliul de conducere al Asociatiei Internationalilor de Rugby din Romania. Mihai Nicolescu s-a nascut la 9 noiembrie 1943, la Margineanca, langa Ploiesti. In 1954,…

- Romania are trei partide-test in luna noiembrie. Pentru primul dintre aceste, cel impotriva selectionatei statului Chile, care va avea loc pe arena „Arcul de Triumf”, in 5 noiembrie, au fost chemati in lotul de 33 si trei componenti ai trupei de pe Bega. Cei trei jucatori de la SCM USV Timisoara sunt…

- In perioada 22-27 octombrie, selecționata de fotbal juniori Under 18 a Romaniei, pregatita de Daniel Mogoșanu, va efectua un stagiu de pregatire la Timișoara. Tricolorii U18 vor disputa și doua jocuri de verificare impotriva selecționatei similare a Serbiei, dupa urmatorul program: Marți, 25 octombrie:…

- Joi seara, Casa Del Retro a gazduit un inedit concert susținut de famiile muzicale Gyarfas (Ungaria) și Bota (Romania), cei patru artiști care au evoluat pe scena cantand diverse piese cunoscute din jazz intr-o maniera proprie, care a fost rasplatita cu aplauze prelungite de publicul care a asistat…