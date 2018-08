Stiri pe aceeasi tema

- „Doamna Dancila va alege sa plece. Protestele o tin la Palatul Victoria – si toate aberatiile care se spun pe marginea acestora – care au fost categoric violente (…) Eu nu mai am niciun fel de indoiala. Trebuie sa plece din cauza dispretului manifest pe care il are fata de munca. Faptul ca a inchis…

- Dragi prieteni, eu cred ca masacrul din 10 august a convins pe toata lumea de buna credința ca PSD nu-i un partid politic, cu care interacționezi dupa regulile democratice. Indivizii sunt niște hoți. Ne-au intrat in casa, ne-au bagat mana in buzunar și, cand am protestat, au pus „organele…

- Pas cu pas Iohannis a dat DNA-ul pe mana lui Dragnea! Klaus Iohannis, un laș, a semnat decretul de revocare a doamnei Kovesi, cea care i-a facut lui Dragnea dosarele care-l duc spre pușcarie. Nu, lui Iohannis nu i-a fost frica de suspendare, pentru ca, de fapt, el are un blat cu Liviu Dragnea, cu…

- Uniunea Salvați Romania aduna in continuare semnaturi pentru campania „Fara penali in funcții publice”. A reușit sa faca rost de 15.000 de semnaturi doar in Timiș și de peste 200.000 la nivel național. Președintele USR, Dan Barna, se afla in acest sfarșit de saptamana la Timișoara. A declarat…

- In cea de-a doua zi a vizitei sale in Romania, Wess Mitchell a fost in prima faza la Palatul Victoria, iar apoi la Cotroceni. Intrevederea cu presedintele a inceput in jurul orei 10.30, cand Klaus Iohannis l-a primit la Cotroceni pe inaltul oficial american. Anterior, Mitchell discutase cu vicepremierul…

- Dacian Cioloș este unul dintre oamenii cu care președintele Klaus Iohannis se consulta! A spus-o chiar fostul premier, care a recunoscut, vineri seara, la Digi 24, ca a pastrat legatura cu omul care l-a pus la Palatul Victoria.Cioloș spune ca va face tot ce poate pentru ca PSD sa nu ajunga…

- Senatorul PNL de Timis Alina Gorghiu, a declarat, joi, la Timisoara, ca mitingul de sambata, din Bucuresti, este de fapt unul de sustinere a lui Liviu Dragnea, care vineri asteapta sentinta in dosarul DGASPC Teleorman, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Singurul lider politic care nu a avut o reacție clara la aberanta decizie a CCR prin care președintele Romaniei nu se mai poate opune demiterii șefei DNA este Klaus Iohannis. Va studia cu mare atenție, ne-a asigurat domnul președinte. Și eu, care traiam cu impresia ca semneaza tot ce-i pune PSD-ul…