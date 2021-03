Fără șampanie și covor roșu, s-au decernat Globurile de Aur 2021. Ceremonia a fost una ”de sufragerie” Gala decernarii Globurilor de Aur a avut loc intr-un format restrans, prin videoconferințe, fara covor roșu și fara șampanie. Premiile sunt acordate pentru 25 de categorii și sunt votate de membrii Asociației Presei Straine de la Hollywood. Actrițele Tina Fey și Amy Poehler au fost din nou gazdele evenimentului. Din cauza restricțiilor impuse de pandemie, Fey a transmis din New York in timp ce Poehler era in Los Angeles. Premiile au fost anunțate de o mulțime de vedete, inclusiv de actrița britanica Cynthia Erivo. Cum nominalizatii au urmarit gala din confortul caselor lor, aceștia, au aparut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

