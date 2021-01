Fără salarii majorate în familia „Administraţie“ de la Craiova Fara salarii majorate in familia „Administratie“. Primaria Craiova și Consiliul Județean Dolj au pregatit proiectele de hotarare prin care salariile din 2021 nu vor fi majorate. Guvernul a stabilit la sfarșitul anului trecut, prin Ordonanța de Urgența, ca indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica si functiile asimilate acestora se vor menține in 2021 la nivelul aferent lunii decembrie 2020. Așa ca in aceasta saptamana, in ședința ordinara a Consiliului Local (CL) Craiova și in cea a Consiliului Județean (CJ) Dolj, ambele programate joi, 28 ianuarie, vor fi supuse spre aprobare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, a explicat, miercuri, contactat de ȘTIRIPESURSE.RO, care este efectul deciziei de azi a CCR privind punctul de pensie. Context: CCR a decis miercuri ca este neconstituțional articolul care abroga fixarea punctului de pensie la 1.442 de lei de la 1 septembrie…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca Guvernul va adopta o OUG pentru continuarea invatamantului exclusiv online pana in 8 februarie, dar a afirmat ca isi doreste ca semestrul al doilea sa se deruleze „in maniera clasica”. „Vom avea maine (miercuri – n.r.) sedinta de Guvern. Vom avea…

- Sunt plafonate, la nivelul din aceasta luna si sporurile, compensatiile, primele si indemnitatiile de hrana sau merit. Ordonata mai prevede ca sunt amanate cu inca un an pensiile speciale ale primarilor. Guvernul a luat aceste decizii pentru a mentine cheltuielile sub control si in acelasi timp sa poata…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca salariile bugetarilor au fost plafonate la nivelul din decembrie 2020, printr-o Ordonanta de Urgenta adoptata miercuri de Guvern, precizand ca in acest nu au fost micsorate veniturilor celor din sistemul public si nici acum nu au fost taiate venituri. “Se…

- Guvernul a inghețat salariile si sporurile angajaților statului, inclusiv cele ale demnitarilor, la nivelul din decembrie 2020, cu un impact bugetar de 12 mld. lei Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca salariile si sporurile de care beneficiaza personalul din administratia publica centrala…

- Guvernul a adoptat, miercuri, o ordonanta de urgenta care creeaza cadrul pentru furnizarea serviciilor medicale in regim de telemedicina, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "A fost adoptat un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii 95 din 2006, Legea sanatatii,…

- In preambulul actului normativ Guvernul motiveaza urgența prin faptul ca neluarea deciziei “poate genera disfuncționalitați majore cu efecte negative asupra bunei desfașurari a activitaților din sistemul național de invațamant, dar și asupra elevilor”. Citește și: Monica Anisie lauda decizia…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, premierul Ludovic Orban și șeful DSU Raed Arafat au precizat ca suspendarea cursurilor va avea loc pentru 30 de zile, in perioada 9 noiembrie - 7 decembrie. Cu toate acestea, Ordonanța de Urgența prevede posibilitatea suspendarii pana la finalul anului calendaristic…