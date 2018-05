FĂRĂ PRECEDENT: Ţara care ar putea să aducă sfârşitul Uniunii Europene Daca acest lucru se va intampla in Italia, consecinte pentru aceasta tara si pentru Uniunea Europeana in ansamblu ar putea fi resimtite in lunile si anii care vor urma.Daca elitele UE au inteles ceva in urma Brexitului, acesta este faptul ca UE are nevoie de o schimbare. La doi ani de atunci insa, acordul lor a ramas tot in acel punct. Prin urmare, Italia le-ar putea da un impuls. M5S se descrie singura drept o formatiune ce sustine reformarea UE si, la fel ca Liga, si-a mai domolit in ultima vreme retorica eurosceptica. Insa ideea unei iesiri din zona euro nu pare deplin abandonata. Beppe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana se poate confrunta cu un nou conflict de amploare dupa cel cu Marea Britanie. Pentru prima data de la infiintarea Uniunii Europene, o tara fondatoare ar putea fi condusa de partide eurosceptice.

- Pentru prima data de la inființarea Uniunii Europene, o țara fondatoare ar putea fi condusa de partide eurosceptice. În timp ce partidele italiene care au obţinut cele mai bune rezultate la scrutinul legislativ din 4 martie, Mişcarea 5 Stele (M5S - antisistem) şi Liga (extrema-dreaptă)…

- In timp ce partidele italiene care au obtinut cele mai bune rezultate la scrutinul legislativ din 4 martie, Miscarea 5 Stele (M5S - antisistem) si Liga (extrema-dreapta) negociaza intens formarea unei coalitii guvernamentale, Uniunea Europeana si establishmentul de la Bruxelles trec printr-o stare de…

- Vrei sa vizitezi taberele de refugiați din Bangladesh, sa intri in pielea unui pilot de avion care stinge incendii sau sa vezi cum experții in protecție civila ai Uniunii Europene acționeaza in caz de cutremur? Ai ocazia sa vezi cum intervin specialiștii UE care lupta impotriva dezastrelor, cu ajutorul…

- Terenul are o suprafața totala de 2.250 hectare și e o parte a orașului Castell'Azzara. De asemenea, se afla in patrimoniul istoric al Italiei, iar Țiriac a platit 8.164.340 de euro pentru a deveni proprietar. "Speram ca, in posesia lui Ion Țiriac, Cortevecchia sa-și regaseasca splendoarea…

- Romania a inregistrat in primele doua luni ale acestui an a doua mare crestere a inmatricularilor de autoturisme noi din Uniunea Europeana, de 33,6%, la 20.521 unitati, avans de aproape 6 ori mai mare fata de cel din UE, de 5,8%, in timp ce livrarile Dacia au urcat la nivelul UE cu 20,8%, la 79.203…

- Succesul formatiunilor de extrema-dreapta si antisistem la alegerile legislative desfasurate duminica in Italia este consecinta esecului Uniunii Europene de a-si reforma sistemul de azil, ceea ce a lasat pe umerii Italiei cea mai mare parte a poverii gestionarii afluxului masiv de

- Toti cei interesati, indiferent daca sunt italieni, cetateni ai unei tari membre a Uniunii Europene sau din afara Europei, pot achizitiona o casa in Italia, in anumite regiuni si localitati, platind un pret modic, si anume un euro, insa trebuie sa indeplineasca o conditie. Mai multe localitati din mai…