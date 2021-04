Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca exista reguli pentru numarul maxim de persoane in cazul unor petreceri acasa in noaptea de Inviere, prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat, luni seara, la Digi24 , ca, in acea noapte, este interzisa orgzanizarea petrecerilor acasa, la fel și in cluburi. Alin Stoica a anunțat sambata…

- Rata de infectare cu noul coronavirus in Bucuresti a scazut sub 3,5 la mia de locuitori, iar prefectul Capitalei Alin Stoica anunta ca va convoca sedinta pentru ridicarea restrictiilor. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat la Digi24 ca, dupa ce DSP a anuntat o rata de infectare de…

- Autoritațile au decis in 23 aprilie ca restricțiile din București sa fie prelungite cu inca 14 zile. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a subliniat ca masurile vor fi regandite daca rata de incidența scade sub pragul de 3,5 la mia de locuitori. Cu toate acestea, pentru Paște, mai-marii au fost mai indulgenți.…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a anuntat ca in prima jumatate a lunii mai, dupa Paște, va avea loc in Bucuresti un maraton al vaccinarii similar celui organizat zilele acestea la Timisoara. Pana sambata seara, la ora 20:00, fusesera vaccinate aproape 3.200…

- Restricțiile in Capitala s-au prelungit, iar Prefectul Alin Stoica a anunțat ce derogari de la reguli vom avea de Paște. In Același timp, prefectul Capitalei a anunțat și in ce condiții se vor instaura relaxari.

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat ca indicele de infectare este in scadere in București, iar daca se menține, autoritațile ar putea prelungi programul teraselor, mai ales ca temperaturile vor fi in creștere in perioada urmatoare. „Indicele de infectare este in scadere. Daca vom trece cu bine…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a afirmat, pentru News.ro, ca sambata va avea loc o sedinta online a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta pentru a prelungi masurile luate in Bucuresti care expira in noaptea de 24 aprilie. El a adaugat ca vor fi exceptii cum ar fi vinerea aceasta si…

- Naționala de futsal a Romaniei s-a reunit, la Bucuresti, pentru urmatoarele doua jocuri din campania de calificare la EURO 2022, gazduit de Țarile de Jos. Cu doua puncte dupa primele doua jocuri, acasa cu Serbia și in Macedonia de Nord, pe tricolorii pregatiți de Robert Lupu ii așteapta „dubla” acasa-deplasare…