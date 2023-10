Stiri pe aceeasi tema

- Americani musulmani si activisti ai Partidului Democrat afirma ca vor actiona pentru a mobiliza milioane de alegatori musulmani sa nu faca donatii si sa nu voteze pentru realegerea presedintelui Joe Biden daca acesta nu ia masuri imediate pentru o incetare a focului in Gaza.

- Statele Unite si Rusia conduc apelurile internationale pentru o pauza in luptele dintre Israel si Hamas, pentru a permite accesul ajutoarelor in Fasia Gaza asediata, in timp ce Israelul a continuat sa bombardeze enclava in care palestinienii traiesc in conditii ingrozitoare, transmite Reuters. In total,…

- Americanii arabi si musulmani si aliatii lor critica raspunsul presedintelui Joe Biden la razboiul Israel-Hamas, cerandu-i acestuia sa faca mai mult pentru a impiedica o criza umanitara in Fasia Gaza, altfel riscand sa piarda sprijin in alegerile din 2024, informeaza

- In discursul sau catre națiune, președintele Joe Biden a avut un mesaj și pentru musulmanii din Statele Unite, care risca sa devina din nou ținta unui val de ura din cauza masacrului comis de Hamas in Israel: "aparțineți Statelor Unite, sunteți americani!". Antisemitismul și islamofobia trebuie deopotriva…

- Cel putin o suta de protestatari au ocupat miercuri o cladire a Congresului SUA pentru a cere alesilor si administratiei presedintelui Joe Biden sa faca presiuni pentru o incetare a focului in Fasia Gaza, bombardata de Israel dupa atacul Hamas din 7 octombrie, relateaza AFP.

- Presedintele american Joe Biden a promis ca va face „tot ce-i sta in putere” pentru a-i elibera pe cetatenii americani tinuti ostatici de Hamas, intr-un interviu din care un prim extras a fost difuzat vineri de CBS, potrivit AFP. Joe Biden a purtat vineri o discutie de la distanta cu familiile celor…

- Robert Kennedy Junior, nepotul presedintelui american asasinat „JFK”, a anuntat luni ca va candida ca independent la alegerile prezidentiale din 2024, o decizie care i-ar putea afecta atat pe democratul Joe Biden, cat si republicanul Donald Trump, transmite AFP. Avocat specializat in probleme de mediu,…

- Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a declarat ca suveranitatea țarii sale a fost restabilita asupra Nagorno-Karabah, dupa o ofensiva militara de 24 de ore impotriva forțelor etnicilor armeni, potrivit BBC.