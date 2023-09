Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan nu-și mai incape in piele de mandrie atunci cand se uita la fata sa, mai ales ca și-a facut și o schimbare radicala la par, care o prinde numai bine! Iata imaginea publicata de impresara din care se poate observa diferența!

- Sarah Dumitrescu (23 de ani), fiica Anamariei Prodan, s-a transformat in reporter in cantonamentul lui Sepsi SIC Sf. Gheorghe, campioana Romaniei la baschet feminin. Sarah Dumitrescu a semnat in aceasta vara cu Sepsi SIC, echipa care a dominat baschetul feminin romanesc in ultimii ani. Campioanele…

- Zi importanta pentru familia Anamariei Prodan! Impresara ii sarbatorește, astazi, ziua fiicei sale, pentru care a pregatit o surpriza uriașa. Sarah Dumitrescu implinește varsta de 23 de ani, iar mama ei a avut grija sa aiba parte de o zi de naștere așa cum a visat.

- Sarah Dumitrescu, fiica Anamariei Prodan, va evolua in sezonul 2023/2024 la Sepsi-SIC Sf. Gheorghe. Baschetbalista in varsta de 23 de ani a avut parte de o surpriza. In prima parte a lunii august, abia revenita dupa o operație la genunchi, Sarah Dumitrescu, fiica impresarului Anamaria Prodan, a revenit…

- Sarah Dumitrescu, in varsta de 23 de ani și fiica celebrei Anamaria Prodan, a fost inclusa in echipa naționala a Romaniei de baschet feminin. Sarah a revenit pe terenul de baschet, dupa ce a suferit nu mai puțin de trei operații la nivelul genunchilor. La ultimul meci, fiica Anamariei Prodan a facut…

- Anamaria Prodan este foarte mandra de copiii ei și se posteaza destul de des cu aceștia pe rețelele personale de socializare. De aceasta data, impresara a postat o fotografie speciala cu fiica ei, Sarah Dumitrescu. Iata cum s-au pozat cele doua, dar și ce imagine a pus vedeta pe pagina sa de Instagram!