Stiri pe aceeasi tema

- Inregistrarea video a accidentului in care a fost implicat actorul George Clooney a ajuns in presa italiana de unde a fost preluata și de publicațiile internaționale. Actorul, care se deplasa cu 90...

- Incep problemele pentru administratia locala condusa de Francisc Boldea dupa ce in ultimele luni s-a vorbit tot mai des de statia de epurare de la Jabar in care s-au investit milioane de euro dar care arata ca dupa bombardament. Liderul PNL Lugoj, Claudiu Buciu, sustine intr-o postare pe pagina sa de…

- Camerele video amplasate de Primaria Ighiu in satul Bucerdea Vinoasa, judetul Alba, au susprins momentul in care viitura ajunge la locuintele oamenilor si ia pe sus masinile intalnite in cale. 150 de locuinte au fost afectate in acest sat, in timp ce la Cricau numarul caselor indundate este de 200.…

- Camerele video amplasate de Primaria Ighiu in satul Bucerdea Vinoasa, judetul Alba, au susprins momentul in care viitura ajunge la locuintele oamenilor si ia pe sus masinile intalnite in cale. 150 de locuinte au fost afectate in acest sat, in timp ce la Cricau numprul caselor indundate este de 200.…

- O asistenta medicala de la Spitalul Judetean Brasov a fost lovita de pereti de un pacient agresiv. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere. In imagini se vede cum tanarul bucurestean in varsta de 29 ani, care fusese transportat de un echipaj SMURD la Unitatea Primiri Urgente,…

- Cu toate ca locul era dotat cu camere de supraveghere, suspectii le-au taiat cablul si au facut tot ce au vrut. Politistii din Mures incerca acum sa le dea de urma. Incidentul s-a petrecut pe santierul amenajat in locul fostei piete de zi din Reghin. Aici urmeaza sa se ridice o hala moderna. Muncitorii…

- Momente hazlii au fost surprinse de o camera de supraveghere a traficului. Un papagal curios a inspectat radarul politiei. The post Aparitie surpriza pe o camera de supraveghere a traficului. Video appeared first on Renasterea banateana .