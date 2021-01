Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, doua spitale COVID-19 din Capitala - Institutul de Boli Infectioase Matei Bals si Spitalul Colentina - au ramas fara caldura si apa calda. S-a intamplat dupa ce alimemtarea cu agent termic a fost intrerupta de Termoenergetica, o informatie confirmata de reprezentantii Ministerului Sanatatii.

- Constantin-Florin Mitulețu-Buica, președintele Autoritații Electorale Permanente (AEP), face primele declarații dupa ce a fost infectat cu COVID-19 și explica in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX cum pot alegatorii aflați in izolare sau in carantina sa voteze la alegerile parlamentare de duminica. Principalele…

- Medicul Alexandru Rafila, candidat PSD la alegerile parlamentare, a declarat, marți, la Ploiești, ca nu se pune problema ca vaccinul anti-COVID sa produca efecte adverse de natura sa puna in pericol sanatatea...

- Un parlamentar social-democrat a fost infectat cu coronavirus. Deputatul PSD Sebastian Radu a ajuns la spital in stare grava din cauza bolii. In cazul deputatului PSD de Buzau infecția cu coronavirus a evoluat rapid și dramatic. Sebastian Radu a fost depistat cu Covid-19 saptamana trecuta, iar in doar…

- Partida Romania – Norvegia, din penultima etapa a Ligii Națiunilor, este in pericol sa nu se dispute. Delegația nordicilor a fost blocata astazi pe aeroportul din Oslo, chiar inainte de decolarea spre București. Autoritațile norvegiene considera ca deplasarea spre Romania ar insemna un risc prea mare…

- Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, estimeaza ca putem avea cel puțin 10.000 de cazuri pe zi, pana la sfarsitul lunii decembrie, daca in Romania nu se vor lua masuri in acest sens.De aceea, pana in decembrie, ar putea fi instituita carantina pe zone mari, inclusiv…

