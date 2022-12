„Fără cadouri pentru Putin”. Austria, condamnată dur în Parlamentul European Parlamentul European a dezbatut luni seara, in plen la Strasbourg, decizia Consiliului JAI privind refuzul aderarii Romaniei și a Bulgariei la spațiul Schengen. Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a spus ca va ramane prioritatea sa principala obtinerea aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen si ca este hotarata sa obtina asta anul viitor. ”A fost un singur caștigator și acesta traiește la Kremlin”, a afirmat comisarul european. „Cand, nu daca, Bulgaria și Romania vor adera la Schengen cu toții vom avea de caștigat. Va fi un impuls pentru piața unica, cu toții vom fi mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru afaceri interne Ylva Johansson s-a declarat dezamagita de votul din Consiliul JAI prin care a fost respinsa aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen. Ea le-a transmis un mesaj cetatenilor celor doua tari: meritati sa fiti Schengen. Și ministrul ceh de Interne, Vit Rakusan,…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu afirma, vineri, ca Parlamentul suedez a votat pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen, iar la acest moment Austria se opune deschis, iar Olanda exprima reticente mai ales fata de Bulgaria. „Parlamentul suedez a votat pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen.…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu afirma, vineri, pe Facebook, ca Parlamentul suedez a votat pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen si ca Opozitia social-democrata a salvat guvernul de dreapta desi acesta este sustinut de o coalitie din care fac parte extremistii. ”Parlamentul suedez a votat…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu afirma, vineri, pe Facebook, ca Parlamentul suedez a votat pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen si ca Opozitia social-democrata a salvat guvernul de dreapta desi acesta este sustinut de o coalitie din care fac parte extremistii. Europarlamentarul arata…

- Aurelian Babuțan, fost team-manager la Steaua in luna mai 2012, a povestit, in direct la GSP Live, perioada petrecuta la gruparea finanțata de Gigi Becali. Fostul oficial al formației ce atunci evolua in Ghencea, Aurelian Babuțan a declarat ca a fost greșeala carierei lui mutarea la Steaua, menționand…

- Peste 10.000 de sesizari de la consumatori, legate de facturile la energie Foto: Arhiva / Alex Lancuzov. ANRE a primit peste 10.000 de sesizari de la consumatori, legate de facturile la energie, și toți marii furnizori din România sunt vizați de reclamații, au precizat reprezentanții autoritații…

- Comisia speciala comuna pentru examinarea inițiativelor legislative din domeniul justiției va vota azi menținerea sau, dimpotriva, golirea de substanța a garanțiilor legate de interferența serviciilor de informații in justiție, anunța judecatoarea Dana Girbovan, președintele Curții de Apel Cluj.…