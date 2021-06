Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de marti, o Ordonanta de urgenta privind facilitati pentru soldatii si gradatii Armatei Romaniei, informeaza Ministerul Apararii Nationale (MApN). Actul normativ, adoptat la propunerea MApN, modifica si completeaza unele prevederi ale Statutului soldatilor si gradatilor…

- Ordonanta de urgenta permite soldatilor si gradatilor profesionisti, in cuantumul si conditiile prevazute pentru cadrele militare in activitate, justificarea compensatiei lunare pentru chirie si in situatia contractarii unui credit ipotecar sau imobiliar destinat achizitionarii unei locuinte.In sedinta…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a spus, marți, dupa ședința de Guvern, ca certificatele COVID, in baza carora romanii pot merge in afara țarii, ar putea fi folosite și pentru ca oamenii sa mearga la nunți. Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a anunțat ca certificatele digitale COVID ar putea fi…

- Premierul Florin Citu a declarat ca Guvernul va adopta joi ordonanta de urgenta privind alocatiile pentru copii, subliniind ca se discuta din nou pe acest subiect pentru ca Parlamentul ''nu si-a facut treaba'' si nu a luat o decizie clara pe acest subiect. "In primul rand am un gust…

- Ordonanța de Urgența privind alocațiile de stat pentru copii a intrat, miercuri, pe ordinea de zi suplimentara a ședinței de Guvern, spun surse politice pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Guvernul a discutat in prima lectura OUG prin care alocațiile vor fi marite cu 20% de la 1 ianuarie 2022, nu de la 1 iulie,…

- Guvernul a aprobat in sedinta de astazi o ordonanta de urgenta pentru acordarea unei indemnizatii lunare invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, transmite un comunicat al Ministerului Apararii. Indemnizatia nu este impozabila si reprezinta 50% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea…

- Guvernul a aprobat, prin ordonanta de urgenta, extinderea acordarii indemnizatiei de 41,5% din castigul salarial mediu brut si altor categorii de profesionisti, respectiv celor care au realizat venituri inainte de instituirea starii de urgenta, in baza unor contracte de drepturi de autor si drepturi…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta actele normative adoptate de Guvern in ședința din 5 mai 2021 I. ORDONANȚA DE URGENȚA 1. ORDONANȚA DE URGENȚA pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile și completarile ulterioare 2. ORDONANȚA DE URGENȚA privind…