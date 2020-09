“Făpturi uluitoare”, de Tracy Chevalier Insa, in acest teritoriu dominat pina atunci de barbati, Mary se va confrunta cu prejudecatile sexiste din lumea academica, birfa rautacioasa a vecinilor si durerea dragostei interzise. Din fericire, Mary va cistiga o aliata neobisnuita in persoana lui Elizabeth Philpot, o fata batrina inteligenta, dificila si obsedata de fosile. In ciuda diferentelor de virsta si mediu, cele doua femei descopera ca, in lupta lor pentru recunoastere, pr (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

