Fapt fără precedent la școlile de agenți de poliție ale MAI! Admiterea la școlile postliceale de poliție, pompieri, jandarmi este in plina desfașurare. Aproape 2.900 de locuri au fost scoase la concurs in instituțiile de formare a agenților de poliție și subofițerilor ale Ministerului Afacerilor Interne, potrivit MAI . Numarul candidaților la școlile de poliție inscriși abia daca a depășit unu și ceva pe un loc. In anii trecuți concurența era acerba. Erau sesiuni in care ajungeau sa fie și 15 pe un loc. Ieri, s-au terminat probele de evaluare ale performanței fizice care s-au susținut in perioada 19 – 24 mai 2023. Candidații ramași dupa ultima sesiune…

Sursa articol si foto: puterea.ro

