Fantoma de la Kiev nu a existat!

- Autoritatile autoproclamate din Transnistria, teritoriu separatist pro-rus din Republica Moldova, au denuntat noi atacuri cu drone de origine necunoscuta.”In apropiere de localitatea Voronkovo (Varancau n.e.) din raionul Ribnita, pe locul unui fost aerodrom, au fost detonate patru dispozitive explozive”,…

- “Fantoma de la Kiev”, pilotul ucrainean care ar fi doborat zeci de avioane rusesti la inceputul razboiului si a carui poveste a devenit virala pe rețelele de socializare este o inventie, au recunoscut oficialii ucraineni weekendul trecut. “Maiorul Tarabalka este un erou cazut la datorie, dar el nu…

- Oficialii din Ucraina au anuntat numarul oficial de copii care au decedat in timpul invaziei ruse din Ucraina. Numarul deceselor copiilor in Ucraina de la inceputul invaziei ruse ramane stabil, in timp ce cei raniti sunt in crestere, reiese din ultimele date publicate de Procuratura Generala din Kiev.…

- Seful republicii ruse Cecenia, Ramzan Kadirov, a afirmat luni, 11 aprilie, ca un atac va fi declansat nu numai asupra Mariupolului, ci si asupra capitalei Kiev si a altor orase ucrainene. Intr-un videoclip postat luni dimineata pe canalul sau Telegram, Kadirov a precizat ca va "elibera complet (regiunile…

- Cel putin 158 de copii au fost ucisi si peste 254 au fost raniti in Ucraina de cand tara a fost invadata de Rusia, a anuntat biroul procurorului general ucrainean, potrivit The Guardian. Dintre victime, doua au murit atunci cand soldatii rusi au tras asupra masinilor cu civili pe o sosea in Cernihiv,…

- Doi polițiști au fost ucisi, iar alte cel putin trei persoane au fost ranite, duminica seara, dupa ce doi barbați au deschis focul intr-o zona aglomerata din orasul israelian Hadera, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate israeliene. Atacul a fost revendicat de gruparea terorista Stat Islamic.…

- Oficialii uzbeci de la cel mai inalt nivel au declarat ca doresc sa mențina relații bune atat cu Moscova, cat și cu Kievul, și ca se opun razboiului. „Vrem o soluție pașnica la aceasta situație și rezolvarea conflictului prin mijloace politice și diplomatice. Dar, pentru a face acest lucru, in primul…

- Moment emoționant în capitala Ucrainei. Militarii au cântat imnul național în mijlocul distrugerilor din Kiev. Imaginile au fost publicate pe contul de Twitter al armatei și îi arata pe soldați cântând în mijlocul dezastrului lasat în…