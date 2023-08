Fântâna minciunilor de la Piața Mare Ar fi trebuit sa curga rauri de apa din fantana arteziana de la Piața Mare de cand Primaria Craiova se tot zbate sa o puna in funcțiune și sa schimbe aspectul zonei aflate la intersecția strazilor Calea București cu Frații Golești. Pana acum nu a curs strop de apa din brațele statuetelor montate in bazin, iat autoritațile locale tot mint, de luni de zile, ca va fi gata „in curand“. Au aparut doar cateva modificari in interiorul bazinului, insa fantana inca zace imprejmuita de plasa de protecție. La inceput a fost proiectul eșuat… Gazeta de Sud a scris in repetate randuri despre fantana arteziana… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

