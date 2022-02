Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Pleșca (39 de ani) a renunțat la funcția din cadrul departamentului de marketing de la Gaz Metan și va deveni analist TV. Pleșca este un jucator emblematic la Mediaș. A evoluat in 248 de meciuri in toate competițiile pentru Gaz Metan. Retras din activitate la finalul sezonului trecut, fostul…

- Politia albaneza a recurs la gaze lacrimogene si la tunuri cu apa sambata dupa ce protestatari inarmati cu pietre au luat cu asalt sediul Partidului Democrat (PD), opozitia de dreapta, transmite Reuters, care mentioneaza ca protestatarii erau sustinatori ai fostului presedinte si premier albanez…

- Cum comentați ultimele trei meciuri ale FC Argeș, infrangeri cu Rapid și CFR și egal acasa cu Sepsi? Infrangerea de pe Arena Naționala cu Rapidul a venit in urma unor greșeli personale, așa cum au fost și in meciurile cu FCSB și Gaz Metan. Intamplare sau nu, cel care a facut greșelile in toate cele…

- Ilie Poenaru (45 de ani) spune ca punctul obținut de Gaz Metan cu CS Univeristatea Craiova (1-1) e o adevarata minune, avand in vedere problemele financiare fara precedent de la Mediaș. Gaz Metan se indreapta spre faliment, cel mai recent a platit salariul pentru luna iunie. Clubul e blocat de cand…

- La cele mai multe echipe din Liga I, contractele sunt facute, parca pentru a nu fi respectate! Asa se intampla ca avem foarte multe cluburi cu jucatori neplatiti. Iar la Medias, rabdarea s-a cam terminat.

- Gaz Metan - FCSB 1-1 | Constantin Budescu a ramas din nou pe banca pana la final. Toni Petrea, antrenorul roș-albaștrilor, și-a explicat decizia. „Inainte de golul lui Olaru, ma gandeam sa forțam cu Budescu, apoi nu am considerat ca Budescu ar putea sa ne ajute pe final, pentru ca Mediaș apela la multe…

- Gaz Metan - FCSB 1-1 | Finalul de meci de la Mediaș a oferit și un moment mai puțin intalnit in fotbal. Darius Olaru, marcatorul singurului gol al confruntarii, a scapat singur spre poarta fostei sale echipe in prelungiri, dar n-a fost inspirat și a pasat in picioarele lui Matricardi. Faza zilei in…