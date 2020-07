Stiri pe aceeasi tema

- Ionut Stroe,, ministrul Tineretului si Sportului, a avut miercuri o noua runda de discutii cu reprezentantii sporturilor care se desfasoara in spatii inchise, afirmand ulterior ca ia in calcul reluarea competitiilor la aceste...

- Antonia și-a alarmat in urma cu puțin timp fanii de pe Instagram cu o postare pe care a facut-o! Vedeta a anunțat inițial ca i-a fost furat portofelul intr-un club, insa abia la final a marturisit ca este vorba despre o cunoștința de-a sa!

- Selly s-a ținut de promisiune. Dupa ce le-a zis fanilor ca se pregatește sa se mute in Capitala, astazi vloggerul și-a adus bagajele de la Craiova. El și-a inchiriat momentan un apartament, in care va sta cateva luni.

- Elena Ionescu vrea sa-si cumpere o casa, in care sa locuiasca alaturi de baietelul ei. "Miza, de la inceput, a fost sa ii creez celui mic un camin, conditii de viata mai bune. Noi am stat in chirie. In 15 ani de cand locuiesc in Bucuresti nu am avut ocazia sa strang atat de multi bani dintr-o…

- Elena Ionescu s-a intors din Republica Dominicana mai bogata cu 250.000 de lei. Daca in competitie ingrijirea corporala a fost una minina, Elena Ionescu a dat fuga la o clinica unde și-a facut o mica intervenție estetica. Mai exact, și-a pus acid hialuronic in buze, fapt criticat asupru de unii dintre…

- Primariile ar beneficia de gratuitate la montarea de camere de supraveghere pe stalpii din localitate Prevederea vine pentru a scuti autoritatile de taxe in plus la implementarea proiectelorUn proiect de lege, adoptat deja de Senat, si aflat, in prezent, la Camera Deputatilor, cu avize favorabile de…

- Vestea buna pentru Wolverhampton: a caștigat Premier League. Vestea proasta? Din pacate, doar la FIFA 20. Fanii lui Liverpool s-ar putea sa traiasca un coșmar ina cest sezon. Daca sezonul nu se va mai relua din cauza pandemiei de coronavirus, cormoranii vor rata primul titlu dupa 30 de ani, deși mai…

- Fanii echipei formata din Razvan Fodor și Sorin Bontea sunt in culmea fericirii! Cei doi au ajuns in marea finala la „Asia Express”. Dupa aflarea acestei vești, actorul a ținut sa-i transmita indragitului Chef un mesaj emoționant, ca simbol al prieteniei lor.