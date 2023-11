Fanii „Oțelului” îi răspund primarului Galațiului: „băieții care cântă nu intră gratis, plătesc bilet”! Suporterii „Oțelului” s-au simțit jigniți de unele afirmații ale primarului Galațiului, care a vrut sa-i certe pe „atarnații” care se imbulzesc la tribuna oficiala deși n-au au platit un leu, dar a spus ca „baieții care canta” intra gratis la meciuri. La o emisiune a unui post de radio local, primarul Ionuț Pucheanu a criticat dur pe cei care au o situație financiara buna, unii dintre ei oameni de afaceri, care nu au platit un leu pentru susținerea clubului de fotbal „Oțelul”, dar se imbulzesc la tribuna oficiala. Pucheanu le-a recomandat „atarnaților” ca, daca nu vor sa iși cumpere un abonament… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Ionuț Pucheanu cere conducerii clubului de fotbal Oțelul sa faca ordine la tribuna oficiala a stadionului. Ionuț Pucheanu a spus, in direct, ca se gandește sa amane plațile catre clubul de fotbal pana cand la tribuna oficiala vor sta doar cei care platesc 5.000 de lei pe an și au card Gold. „Ii rog…

- Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu, cere conducerii clubului de fotbal Oțelul din localitate sa faca ordine la tribuna oficiala a stadionului. Intr-o emisune la postul de radio local Pro Lider FM, edilul șef a folosit apelativul „atarnați” la adresa celor ce stau gratuit la oficiala la Liga 1, conform…

- Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu, a transmis un mesaj dur catre persoanele care asista la meciurile de fotbal din campionatul național, de la tribuna oficiala a stadinului Oțelul: „Vin acolo toți atarnații, care nu au platit in viața lor un leu!”

