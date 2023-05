Stiri pe aceeasi tema

- Extrema Parmei, Dennis Man, și Daniel Boloca, mijlocașul lui Frosinone, au prins un loc in unsprezecele ideal al etapei a 34-a din Serie B, in opțiunea agenției italiene Tuttomercatoweb.com. Dintre cei 11 romani ce evolueaza in Serie B și-n ultima etapa din liga cadeta, a 34-a, avem doi jucatori aleși…

- Palermo – Cosenza 0-0, intr-un meci care a putut fi urmarit in format LIVE VIDEO exclusiv in AntenaPLAY. Echipa la care Nedelcearu si Pigliacelli au fost titulari s-a incurcat, acasa, in ultimul meci din etapa a 32-a din Serie B. Palermo avea nevoie de victorie pentru a ramane aproape de Pisa, echipa…

- Echipa FC Nantes a invins, miercuri seara, cu scorul de 1-0, formatia Olympique Lyon, si s-a calificat in finala Cupei Frantei. FC Nantes este detinatoarea titlului, potrivit news.roUnicul gol al meciului a fost marcat de Blas, in minutul 57. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Varianta surpriza inaintata azi de publicația Sport Italia: Daniel Boloca (24 de ani) romanul care evolueaza pentru Frosinone, in Serie B, s-ar afla pe lista lui Lazio! Italienii sunt in cautarea unui mijlocaș, mai ales ca risca sa-l piarda in vara pe Sergej Milinkovic-Savic, fotbalistul aflat in atenția…

- Palermo – Modena 5-2, meciul din etapa a 30-a din Serie B, a fost LIVE EXCLUSIV in AntenaPLAY, si in format LIVE TEXT pe AS.ro. Ionut Nedelcearu a fost titular intr-un ultim meci tare inainte de a ajunge la nationala Romaniei. Fundasul central de 26 de ani este pe lista preliminara a lui Edi Iordanescu.…

- Meciul Cagliari – Genoa 0-0 a putut fi urmarit exclusiv in AntenaPLAY! Remiza in Serie B, dupa un meci intens! George Pușcaș a semnat doua ocazii mari de gol pentru oaspeți, in prima repriza a duelului din etapa cu numarul 27 din liga a doua italiana. Radu Dragușin a luat cartonaș galben, in timp ce…

- Fotbalistul echipei Frosinone, Daniel Boloca, a inscris un gol in meciul terminat la egalitate, sambata, in deplasare, scor 1-1, cu formatia Palermo, in etapa a 25-a a ligii secunde din Italia, potrivit news.ro.Palermo a deschis scorul in minutul 37, prin Verre, insa Boloca a egalat in minutul 75.…

- Cristi Chivu nu duce lipsa de oferte. Au aparut informatii ca fostul international roman a refuzat sa antreneze in Serie B. Anuntul a fost facut de presedintele celor de la CSM Reșița, Cristi Bobar, care este un apropiat al lui Chivu. Ajuns la 42 de ani, Cristi Chivu nu s-a grabit sa plece de la […]…