Stiri pe aceeasi tema

- Vestea privind moartea DJ-ului suedez Avicii a facut inconjurul lumii in doar cateva minute și a intristat milioane de fani. Azi, la Virgin Tonic, Bogdan, Shurubel și Ionuț au dedicat rubrica #EarCandy DJ-ului Avicii și au dat play celor mai cunoscute piese semnate de acesta. Le poți asculta și aici:

- Adi Sina a aparut intr-unul dintre filmulețele pe care le posteaza pe contul sau de Youtube cu taieturi și vanat pe fața. Inițial, fanii s-au speriat foarte tare și l-au intreabat ce s-a intamplat. Artistul a venit imediat cu explicații și le-a marturisit ca le pregatește o surpriza foarte frumoasa.

- Bombonica pentru urechi de azi este piesa all-time-preferata din playlist-ul lui Shurubel. Omul nostru are o super amintire de la Electric Castle, de cand a nimerit o data la scena celor de la Flight Facilities. Enjoy!

- Ne-am jucat CSAUD in ultimele trei luni, am primit sute de raspunsuri pentru zgomotul care nu ne mai da pace, dar nimeni nu a ghicit inca CSAUD la Virgin Radio Romania. Nici matinalii Virgin Tonic, Bogdan, Shurubel și Ionuț nu au pace, deși sunt in vacanța. Judecatorul nu a pierdut nici el vremea și…

- Ne-am jucat CSAUD in ultimele trei luni, am primit sute de raspunsuri pentru zgomotul care nu ne mai da pace, dar nimeni nu a ghicit inca CSAUD la Virgin Radio Romania. Nici matinalii Virgin Tonic, Bogdan, Shurubel și Ionuț nu au pace, deși sunt in vacanța. Judecatorul nu a pierdut nici el vremea și…

- Ediția Exatlon din 10 aprilie se anunța a fi una incinsa, iar taberele Faimoșilor și Razboinicilor intra intr-un nou conflict. Fanii deja au reacționat dupa ce au vazut trailerul pentru emisiunea de marți seara. Faimoșii și Razboinicii se dueleaza la Exatlon 10 aprilie pentru casa, pe un traseu destul…

- Final 4 Cupa Romaniei la handbal masculin. Orașul Constanța gazduiește, in premiera, turneul final Cupei Romaniei FAN Courier. Programul turneului: Sambata, 17 martie 12:30 SCM Politehnica – CS Minaur Baia Mare 16:00 CSA Steaua București – AHC Dobrogea Sud Constanța Duminica, 18 martie 13:30 Finala…

- De ziua voastra, dragile noastre, noi: Bogdan, Shurubel și Ionuț, va aducem cate o bombonica de urechi de fiecare. E piesa care ne definește și pe care v-o dedicam intr-una dintre cele mai frumoase zile din primavara asta. IONUȚ: Lauv – I like me better SHURUBEL: Ricky Martin – Tu Recuerdo (MTV Unplugged)…