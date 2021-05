Stiri pe aceeasi tema

- Meciurile de fotbal din Romania se vor disputa din nou cu spectatori, iar accesul in tribune va fi permis pana la o capacitate maxima de 25%, menționeaza Federația Romana de Fotbal (FRF) intr-un comunicat. Persoanele vaccinate nu vor fi teste, iar cele nevaccinate trebuie sa prezinte teste PCR sau rapide…

- Eduard Novak a anunțat miercuri, 19 mai, faptul ca in Romania se pot organiza evenimente sportive in aer liber, cu 25% din capacitate, fara solicitare la Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) sau Ministerul Sanatații (MS). Cei care intenționeaza sa organizeze evenimente sportive cu o capacitate…

- Dinamo joaca acasa cu Astra Giurgiu, de la ora 20:15, in returul semifinalei de Cupa Romaniei. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. In tur a fost 1-0 pentru giurgiuveniIn cealalta semifinala joaca maine, de la 20:30, Viitorul Pandurii și Craiova,…

- ASU Poli Timisoara a fost învinsa, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de Csikszereda, în etapa a V-a a play-out-ului Ligii a II.Unicul gol al partidei a fost marcat de Marvin Schieb, în minutul 14.Mai au loc în aceasta etapa:Sâmbata, 15:00: FC Rapid…

- Sfarsitul de saptamana ne propune meciuri de „care pe care” in Liga 2 , fiind multe echipe care lupta pentru accederea in play-off. Iata programul jocurilor din etapa a 21-a, ultima din campionatul regular: Duminica, 28 martie – ora 15.00: CSM Reșița – FCU Craiova, Csikszereda Miercurea Ciuc – CSM Slatina,…

- Astra Giurgiu a invins Petrolul Ploiești, scor 3-0, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, iar George Merloi (21 de ani) a deschis scorul pentru trupa lui Eugen Neagoe și a marcat primul gol dupa un an și trei luni. George Merloi s-a transferat la Astra la inceputul acestui sezon și a marcat primul…

- Astra Giurgiu s-a calificat, miercuri, în semifinalele Cupei României, dupa ce a trecut de Petrolul Ploiești (Liga 2), în deplasare, scor 3-0.Pentru Astra au marcat Merloi '50, Krpic '61 și Wuthrich '81.În minutul 86, Vajushi (Petrolul) a ratat un penalti.În…

- Petrolul Ploiești și Astra Giurgiu se intalnesc in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Meciul va incepe la ora 20:30 și va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport, TelekomSport și Look Sport +. Meciul se va juca la Ploiești, pe stadionul „Ilie Oana”. ...