FAN Courier incheie anul cu o creștere a afacerilor de 15% și estimeaza un avans similar in 2020. In 2019, compania a investit 11,5 mil. euro in dezvoltarea flotei auto FAN Courier, liderul pieței locale de curierat, estimeaza pentru anul viitor o creștere a afacerilor cu pana la 15 procente fața de anul in curs, a anunțat compania. Compania românească, fondată în urmă cu peste 20 de ani de Felix Pătrășcanu, Adrian Mihai și Neculai Mihai, va încheia exercițiul financiar al anului curent cu o cifră de afaceri de aproape 168 de milioane…