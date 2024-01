Familiile ostaticilor au luat cu asalt clădirea Parlamentului israelian Manifestația semnaleaza o creștere a furiei in legatura cu soarta ostaticilor in a patra luna a razboiului din Gaza. Rudele israelienilor luați ostatici in Fașia Gaza de catre Hamas au invadat o ședința a unei comisii parlamentare din Ierusalim, cerand ca parlamentarii sa faca mai mult pentru eliberarea membrilor familiilor lor. Acțiunea de luni, 22 ianuarie, a unui grup de aproximativ 20 de rude luni a ilustrat creșterea furiei fața de refuzul prim-ministrului Benjamin Netanyahu de a ajunge la un acord cu grupul palestinian pe parcursul celei de-a patra luni de razboi din Gaza. O femeie a ținut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

