- Alocațiile pentru susținerea familiilor, DUBLATE. Senatul a adoptat tacit o inițiativa legislativa. Condiții de acordare Senatul a adoptat tacit o initiativa legislativa a unor deputati liberali prin care se propune dublarea alocatiilor pentru sustinerea familiilor. Alocatia pentru Sustinerea Familiei…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege potrivit caruia medicamentele expirate si cele neutilizate sunt incadrate ca deseuri periculoase, transmite Agerpres. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, iar Camera Deputatilor este for decizional. Proiectul de lege modifica si completeaza…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, majorarea salariilor pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti de Consilii Judetene, cu 168 de voturi pentru, 79 de voturi impotriva si 4 abtineri. Sedinta comisiei de munca si cea a comisiei de finante, pentru…

- Senatul a adoptat tacit, marti, propunerea legislativa care vizeaza reducerea varstei minime de la care tinerii pot vota la alegerile locale si europarlamentare de la 18 ani la 16 ani, noteaza stiri.tvr.ro. Proiectul va fi dezbatut de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz. Propunerea, initiata…

- 8000 de elevi din familiile defavorizate din Capitala vor primi cate 700 de lei pentru pregatirea de noul an școlar. Anunțul a fost facut de Primaria Chișinau. Acțiunea este una tradiționala și va fi realizata in doua tranșe.

- Romanii nu trebuie sa plateasca facturi duble la electricitate și gaze, pentru ca prețurile acestora sunt stabilite prin OUG, spune premierul Nicolae Ciuca. El adauga ca o reducere mai mare a prețurilor la energie nu este posibila in acest moment.

- Senatorii si deputatii au intrat de vineri in vacanta parlamentara pana la 1 septembrie, cand Legislativul isi va relua activitatea. Potrivit articolului 66 din Constituție, „Camera Deputatilor si Senatul se intrunesc in doua sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune incepe in luna februarie si nu poated…

