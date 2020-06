Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat joi la Digi24 ca a fost nevoit sa o convinga pe mama sa ca mai este nevoie ca „o perioada” sa mai fim „vigilenți” in legatura cu epidemia de coronavirus și prelungirea starii de alerta.„A trebuit sa discut cu mama sa-i explic ca trebuie sa ramanem…

- Premierul Ludovic Orban considera ca timpul pe care parintii l-au petrecut alaturi de copii in perioada epidemiei de coronavirus va avea o semnificatie aparte, copiii fiind "darul cel mai de pret" nu doar pentru familiile lor, ci si pentru intreaga societate, potrivit Agerpres. "Este sarbatoarea…

- Multe familii vulnerabile nu au avut posibilitatea in aceasta perioada sa asigure copiilor hrana zilnica și medicamentele necesare, fara a mai vorbi la accesul la cursurile on-line. UNICEF tragea un semnal de alarma miercuri, cerand statelor și guvernelor din intreaga lume sa ia masuri urgente pentru…

- In timp ce unii parinți se plang de modul in care copiii lor continua studiile in aceasta perioada, Ela Craciun este extrem de incantata de sistemul de educație prin internet. Cu trei copii, doi care sunt la școala și unul care urma sa mearga la gradința, Ela ne-a povestit cum decurge o zi cu lecții…

- Autoritatile au raspuns, duminica, la mai multe intrebari legate de regulile pe care trebuie sa le respectam, in perioada starii de urgenta, in conformitate cu Ordonantele militare date in perioada starii de urgenta. La intrebare daca pot fi scosi copiii afara, Grpul de Comunicare Strategica a raspuns…

- In contextul Starii de Urgenta decretate pe teritoriul Romaniei si masurile luate prin Ordonantele Militare la nivel national, Compania de Apa Targoviste Dambovita prelungeste perioada de suspendare a activitatii directe de lucru cu publicul.

- Adrian Nartea, Olimpia Melinte și Victoria Raileanu dezvaluie care sunt activitațile pe care lefac in perioada aceasta in care petrec timpul in casa alaturi de copiii lor,din cauza pandemiei de coronavirus.Olimpia Melinte spune ca vede partea buna a lucrurilor și iaaceasta perioada ca pe o vacanța,…

- Gesturile de solidaritate se inmulțesc. Peste 40 de profesori de la Genesis College, prima școala privata acreditata din Romania, ofera lecții online gratuite pentru copiii cadrelor medicale, din dorința de a-i sprijini in aceasta perioada dificila și plina de provocari, anunța instituția de invațamant.…