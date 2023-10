Stiri pe aceeasi tema

- Patru romani sunt printre victimele accidentului de autobuz petrecut in Veneția, in care au murit 21 de persoane. ”Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca Ambasada Romaniei la Roma si Consulatul General al Romaniei la Trieste s-au autosesizat, in regim de urgenta, in urma informatiilor din…

- Ministerul Afecerilor Externe anunta, miercuri seara, ca patru cetateni romani se afla intre victimele accidentului din Italia. Un accident cumplit a avut loc, marți seara, la Mestre, langa Veneția, unde un autobuz a cazut 15 metri in gol. Cel putin 20 de pasageri au murit.„Ministerul Afacerilor…

- Femeile insarcinate si persoanele insotite de copii cu varsta de pana la 5 ani au prioritate la casieriile, ghiseele si casele de marcat de la instituțiile publice și private, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților, ca for decizional. „Femeile gravide, precum si persoanele insotite…

- Vlad Pascu, tanarul drogat care a intrat in plin cu mașina intr-un grup de oameni, in stațiunea 2 Mai, provocand moartea a doi tineri, a fost adus, joi, la DIICOT, alaturi de parinții sai. Tanarul a fost adus la București din arestul Poliției Constanța. „Nu am ce sa spun. Imi pare rau. Chiar imi pare…

- MAE anunta ca, pana in acest moment, potrivit informatiilor obtinute de Ambasada Romaniei la Rabat, nu exista cetateni romani printre victimele cutremurului din Maroc, soldat cu moartea a peste 2.000 de persoane. ”Pana in acest moment, potrivit informatiilor obtinute de Ambasada Romaniei la Rabat, nu…

- Un grup de turiști romani este prins in zonele afectate de cutremurul devastator din Maroc. Ministerul Afacerilor Externe susține ca romanii nu au cerut asistența consulara, Ambasada Romaniei la Rabat inregistrand doar o solicitare de informații. Conform MAE, in urma verificarilor, s-a stabilit ca membrii…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea care prevede prelungirea ordinului de protectie pentru victimele violentei in familie de la 6 pana la 12 luni. Legea prevede ca durata masurilor dispuse prin ordinul de protectie se stabileste de judecator, fara a putea depasi 12 luni de la data…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta, joi, ca medicii de familie cat si medicii de specialitate din ambulatoriu pot acorda consultatii la distanta, prin orice mijloace de comunicare, pentru bolile cu potential endemo-epidemic ce necesita izolare precum si pentru afectiunile cronice,…