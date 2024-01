Stiri pe aceeasi tema

- Condamnat definitiv la 13 ani și 8 luni de inchisoare, Mario Iorgulescu se afla in continuare in Italia. Dar apar noi detalii legate de modul in care acesta a parasit Romania, imediat dupa accident. ...

- Doi copii cu murit, duminica seara, intr-un incendiu produs la o casa de locuit din localitatea Cuceu, judetul Salaj, noteaza Agerpres. Departamentul pentru Situatii de Urgenta a informat ca, in jurul orei 20,42, in dispeceratul ISU Salaj a fost primit un apel de urgenta care semnala producerea acestui…

- Instanța suprema din Italia a emis o decizie de absolvire post-mortem pentru Diego Maradona in ceea ce privește acuzațiile de evaziune fiscala. S-a pus, astfel, capat unei dispute juridice care a durat 30 de ani intre fostul atacant al echipei Napoli și autoritațile fiscale. Fostul fotbalist, Diego…

- „Dreptate pentru Ionuț și Corina!” sau „Cerem judecare, nu amanare!” - au fost doua dintre mesajele pe care le-au afișat, miercuri dimineața, membrii familiei a doi tineri care au murit in urma cu patru ani, intr-un grav accident rutier intre Sudrigiu și Pietroasa.

- Trei persoane in varsta au murit dupa ce un incendiu a cuprins in noaptea de vineri spre sambata un spital din orasul Tivoli, aproape de Roma, informeaza Reuters, citata de News.ro.Un al patrulea cadavru a fost gasit in camera mortuara a spitalului San Giovanni Evangelista, dar se crede ca victima a…

- Inspectorii de sanatate publica au inceput o ancheta la Maternitatea Arad, unde o tanara de 25 de ani a murit, marti, impreuna cu copilul nascut in urma unei cezariene, medicii afirmand ca pacienta fusese adusa la spital cu ambulanta in stare grava din cauza unei infectii respiratorii severe, relateaza…

- O femeie a murit, marti dupa-amiaza, dupa ce a fost surprinsa de un mal de pamant, in comuna Draghiceni, sat Liiceni. Barbatul care o insotea a fost prins si el sub pamant, dar a fost scos in viata de salvatori. La locul evenimentului au intervenit peste 20 de pompieri, cu doua autospeciale de stingere,…

- O tragedie a avut loc in Timișoara, acolo unde un barbat a murit pe loc dupa ce doua mașini s-au izbit frontal. Impactul devastator s-a produs dupa ce o șoferița a intrat pe contrasens pe șoseaua de centura și s-a ciocnit violent cu un autoturism care circula regulamentar. Barbatul de 48 de ani de la…