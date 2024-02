Stiri pe aceeasi tema

- Maria de la Mireasa, sezonul 7, și-au pus fanii pe ganduri cu ultima fotografie facuta publica pe rețelele sociale. Ei bine, fosta concurenta a emisiunii de la Antena 1 a publicat, de curand, pe pagina sa de Instagram o imagine care a ridicat multe semne de intrebare. Iata ce a postat tanara!

- Show-ul transformarilor totale si totodata unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, Te cunosc de undeva!, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, sambata aceasta, de la 20:00.

- Giovana, fosta concurenta din sezonul 5 Mireasa, a publicat primele imagini cu burtica de gravida. Soția lui Sese este insarcinata cu al doilea copil, la doar 8 luni de cand și-a adus pe lume fiica.

- Primele episoade ale celui de-al doilea sezon Lasa-ma, imi place! Camera 609, difuzate aseara, de la 20.30, la Antena 1, i-au captivat pe telespectatori, proiectul ce poarta semnatura Ruxandra Ion si Dream Film Production fiind prima optiune de vizionare la nivelul publicului comercial feminin.

- Ultimele episoade ale celui de-al doilea sezon Lia – Sotia sotului meu, difuzate aseara la Antena 1, i-au captivat pe telespectatori, proiectul ce poarta semnatura Ruxandra Ion si Dream Film Production impunandu-se ca lider de piata la nivelul targetului urban.

- Maine, de la ora 14:00, in direct la Antena 1, concurentii reality show-ului matrimonial Mireasa duc batalia finala in lupta pentru marele premiu in valoare de 40.000 de Euro. Cinci dintre cuplurile inscrise in competitie au depus actele si vor lupta in marea finala mai determinate ca niciodata sa demonstreze…

- Florin Gheorghe a revenit in sezonul 15, pierzand deja șirul edițiilor in care a urcat pe scena de comedie de la Antena 1. Cu speranța ca macar de data aceasta va caștiga marele premiu, concurentul a livrat un material care s-a lasat cu multe complimente din partea juraților.