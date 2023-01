Familia lui Petrica Mițu Stoian a dat in administrare averea artistica și numele a defunctului solist, unul din puținii ce a facut o avere impresionanta cantand muzica populara. Surprinzator, nu Alin Gabriel Matei, cel considerat ”baiatul de suflet” al solistului, a primit dreptul de a se folosi de repertoriu și marca. Cantarețul Emil Badea va administra marca ”Petrica Mițu Stoian” ce include și repertoriul artistului. Explicația familiei popularului cantareț trecut in neființa in urma cu doi ani este simpla: Badea este singurul artist din generația tanara cu care Petrica Mațu Stoian a inregistrat…