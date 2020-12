Stiri pe aceeasi tema

- ​A fost casatorita cu Adrian Mutu (între 2001 și 2003), iar din relația cu fostul internațional a aparut fiul Mario. Alexandra Dinu va împlini peste câteva saptamâni 40 de ani.Actrița și vedeta de televiziune, Alexandra va fi noul jurat al emisiunii "Românii au…

- Ellen Page este o celebra actrița din Statele Unite ale Americii care a jucat in numeroase filme și seriale precum „Juno” unde a fost și nominalizata la Oscar și „ The Umbrella Academy”. Starul de cinema a anuntat de curand pe Instagram ca este transgender si ca iși va schimba numele in Elliott Page.

- NPE Team, grupul de cercetare din cadrul Facebook, a lansat E.gg, o aplicatie pe care o descrie ca un creator de reviste digitale si colaje media, in care pot fi implicate o serie intreaga de elemente grafice. Anuntata in urma cu mai multe luni, noua aplicatie este acum disponibila in Statele Unite,…

- Kim Kardashian a implinit 40 de ani, miercuri, 21 octombrie, iar vedeta de reality-show a inchiriat un avion privat, in plina pandemie de coronavirus, pentru a sarbatori evenimentul pe o insula tropicala, alaturi de cei dragi, relateaza Agerpres, care citeaza AFP. Potrivit site-urilor tabloide E! si TMZ,…

- Avocatii Jurgen Mossack si Ramon Fonseca - suspecti de ajutarea masiva a evaziunii fiscale si de asociere de raufacatori - pot fi arestati, astfel, in cazul in care incearca sa intre pe teritoriul Uniunii Europene (UE), potrivit ziarului, care a participat la dosarul Panama Papers si care s-a asociat…

- Dupa 14 ani, 20 de sezoane, sute de episoade si mai multe emisiuni derivate, reality show-ul american care a facut-o celebra pe Kim Kardashian si pe familia acesteia se va incheia in 2021, dupa 14 ani de la debut. Ultimul sezon din ”Keeping Up with the Kardashians”, emisiunea care le-a transformat in…

- Actorul american Chris Evans, in varsta de 39 de ani, cunoscut mai ales drept celebrul Captain America pe marele ecran, un celibatar foarte ravnit la Hollywood si un erou care nu ezita sa posteze pe retele de socializare imagini impreuna cu cainele sau, a declansat de sambata un val de reactii pe…

- Supereroul nu a reusit sa-l impresioneze pe politistul care l-a oprit in trafic, astfel ca s-a ales cu o amenda. Si nu pentru depasirea vitezei, desi probabil ca supermasina lui i-ar fi permis s-o faca, ci pentru ca nu avea documentele masinii in regula. Citeste si Moarte tragica pentru o…