- Iuliana Tudor este prezenta saptamana de saptamana pe micul ecran, insa foarte rar face dezvaluiri despre viața de familie. Vedeta TVR s-a confesat acum și marturisește cum iși crește și educa fiul. Iuliana Tudor prezinta emisiunea „Vedeta populara”, de la TVR 1. Saptamana de saptamana are noi invitați…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca nu vor exista restricții suplimentare in noaptea de Inviere, iar restricțiile de circulație vor fi ridicate pentru ca oamenii sa poata participa la slujbele d...

- Credincioșii vor putea sta și in biserica, la slujba de Inviere, dar in numar limitat, cu respectarea regulilor de distanțare, spun reprezentanții Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), in contextul in care premierul anunțase ca slujbele de sarbatori se vor face in exteriorul lacașurilor de cult. Premierul…

- Premierul Cîțu a fost întrebat într-o emisiune TV despre modul în care se va desfașura Slujba de Înviere în actualul context. „Afara, cu reguli de distanțare.Tot trebuie sa avem niște reguli de distanțare, trebuie…

- Președintele Klaus Iohannis petrece Paștele acasa, la Sibiu. El a mers sambata seara la slujba de Inviere impreuna cu soția sa, la o biserica din centrul Sibiului, relateaza presa locala.

- Guvernul Romaniei a decis, in urma intalnirii de joi, ca oamenii vor putea merge la biserica in noaptea de Paste.Se pare ca Guvernul Romaniei a decis, in urma intalnirii de joi, ca oamenii vor putea merge la biserica in noaptea de Paste.La discutiile dintre premier si reprezentantii bisericilor au participat…

- Veste buna pentru credincioși de Buna Vestire! Pot merge la biserica la slujba de Inviere. Bisericile vor fi deschise in Noaptea de Inviere! In urma intalnirii intre premierul Romaniei, Florin Cițu și reprezentanții cultelor, s-a hotarat ca bisericile sa ramana deschise in Noaptea de Inviere, astfel…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a vorbit despre irganizarea slujbei de Inviere din acest an. De data aceasta bisericile nu se vor mai inchide.Nu putem sa fim absurzi. Oamenii respecta de frica, nu din intelegere.Biserica are autonomie.Voi tine slujba la miezul noptii. Nu vom mai repeta greselile…