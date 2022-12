Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Consilierii de probațiune din Teleorman au protestat prin pichetarea sediului decembrie 13, 2022 12:20 Protestul la nivelul serviciilor de probațiune continua, astfel ca luni, 12 decembrie, Sindicatul Național al Consilierilor din Serviciile de Probațiune – SNCP a organizat o acțiune de…

- Un club din Romania din Liga a treia i-a facut o oferta lui Cristiano Ronaldo, conform StirilePROTV. Mai in gluma, mai in serios, SR Brașov, formație care evolueaza in Grupa 5 din Liga 3, a transmis, pe Twitter, o oferta pentru Ronaldo. Citește și: Perchezitii in Olt, Argeș și Teleorman, la grupari…

- Centrul Infotrafic informeaza ca luni dimineata sunt semnalate conditii de ceata densa, care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri, pe multe drumuri chiar si sub 50 de metri, si pe artere rutiere din 20 de judete. Este vorba de Maramures, Cluj, Salaj, Iasi, Bistrita-Nasaud, Alba, Covasna, Brasov,…

- Muzeul Olteniei Craiova, Secția de Etnografie – Casa Baniei organizeaza in Piața „William Shakespeare” din Craiova, in perioada 28-30 octombrie, Editia a XLIII-a, a Targului Mesterilor Populari – expoziție in aer liber, loc de intalnire cu valorile traditiilor mestesugaresti romanești. Targul Meșterilor…

- Numarul autorizatiilor de construire eliberate pentru cladirile rezidentiale a scazut cu 10,5%, in primele opt luni ale anului in curs, comparativ cu aceeasi perioada din 2021, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). Astfel, de la inceputul anului si pana la 31 august,…

- La data de 28 septembrie a.c., Politia Romana, prin Directia de Investigare a Criminalitatii Economice I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pune in aplicare 146 de mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti…

- Suprafata totala afectata de seceta a crescut, joi, la 582.994 de hectare, in 37 de judete si Municipiul Bucuresti, arata raportarile si procesele verbale de constatare a pagubelor intocmite de prefecturi, informeaza Ministerul Agriculturii. Judetele care au raportat culturi afectate de seceta sunt:…